Quini 6: 30 apostadores ganaron más de $9 millones en el Siempre Sale y tres son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 16.200 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 22-34-06-37-21-42. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.333.167.263.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-02-19-38-12-27. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.725.991.707.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-15-30-32-22-21. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $8.400.087.099.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 27-36-01-31-42-07. Hubo 30 ganadores y cada uno se llevan $9.496.264,50. Tres son de Entre Ríos.