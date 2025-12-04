 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Quini 6 de más de $9.000.000 en Entre Ríos: en qué localidades se jugaron las boletas ganadoras

Tres apostadores entrerrianos acertaron la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se llevarán más de nueve millones de pesos. Elonce confirmó los resultados con IAFAS y los pozos del próximo sorteo superarán los $16.200 millones.

4 de Diciembre de 2025
Quini 6
Quini 6

REDACCIÓN ELONCE

La fortuna volvió a favorecer a tres entrerrianos. Tres apostadores resultaron ganadores del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale y obtuvieron un premio individual de más de nueve millones de pesos. El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) confirmó a Elonce que los tickets fueron jugados en agencias de tómbola de las localidades de Paraná, Nogoyá y Ubajay.

 

Los números sorteados en esta modalidad fueron 27-36-01-31-42-07, combinación que dejó un total de 30 ganadores en todo el país, tres de ellos son entrerrianos, y cada uno se llevó accedió a un premio de $9.496.264,50

Cómo quedaron los demás resultados del Quini 6

 

Desde la Lotería de Santa Fe detallaron que ningún apostador se llevó los pozos principales del sorteo, por lo que las cifras acumuladas para el domingo serán históricas y superarán los 16.200 millones de pesos.

 

Sorteo Tradicional

 

En el Tradicional se extrajeron los números 22-34-06-37-21-42. No hubo ganadores, por lo que el pozo acumulado asciende a $2.333.167.263 para el próximo sorteo.

 

La Segunda del Quini

 

Las bolillas favorecidas fueron 03-02-19-38-12-27. Tampoco hubo aciertos completos, y el pozo llegará a $3.725.991.707.

 

La Revancha

 

Los números de esta instancia fueron 03-15-30-32-22-21. El pozo quedó vacante y para el miércoles alcanzará los $8.400.087.099.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale premio millonario Lotería de Santa Fe IAFAS
