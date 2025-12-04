AUH, ex Potenciar Trabajo y jubilados de ANSES en diciembre: montos, aumentos y calendario de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de AUH y planes sociales de ANSES en diciembre 2025, junto con las actualizaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Los incrementos se aplicaron de acuerdo a la resolución 359/2025 y representan una suba del 2,34%, vinculada a la variación del Índice de Precios al Consumidor.

La actualización impactó sobre el conjunto de las prestaciones: desde la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, hasta las pensiones no contributivas, el ex Potenciar Trabajo, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la jubilación mínima. En todos los casos, los pagos de diciembre se realizan según la terminación del DNI y siguiendo el calendario oficial difundido por el organismo.

Además del aumento general, diciembre incluye el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados, junto con bonos extraordinarios para los haberes más bajos, lo que refuerza los ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad en un mes marcado por gastos de fin de año.

De cuánto son la AUH y las asignaciones sociales de ANSES en diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Para diciembre de 2025, el valor general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicó en $61.252. Este monto se aplica para grupos familiares con ingresos (IGF) de hasta $926.676, según informó ANSES.

La misma escala de ingresos rige para la Asignación Familiar por Hijo, con valores que se modifican según tramo y zona, aunque el organismo mantuvo como referencia el valor de $61.252 para el primer escalón de ingresos.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo se actualizó con el mismo índice del 2,34% y replica los valores de la AUH para cada zona del país. Se abona mensualmente a las personas gestantes que cumplen los requisitos de ingresos y acreditación de controles médicos, siguiendo también el orden de pago por terminación de DNI.

Nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar: montos actualizados

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único también se incrementaron para diciembre:

Nacimiento: $71.396

Adopción: $426.877

Matrimonio: $106.904

Estos montos se abonan por única vez y, según lo establecido, se aplican sin tope de ingreso, por lo que pueden ser percibidos por titulares con diferentes rangos salariales que cumplan los requisitos formales.

Ayuda Escolar Anual y asignación por hijo con discapacidad

La Asignación por Ayuda Escolar Anual se fijó en $42.039, con incrementos en las zonas diferenciales del país. Esta prestación se destina a acompañar los gastos educativos de niñas, niños y adolescentes que asisten a establecimientos oficiales.

Para las familias con hijos con discapacidad, los montos alcanzan $199.434 en el tramo más bajo de ingresos, lo que refleja un refuerzo específico para hogares que requieren mayores cuidados y gastos asociados.

De acuerdo con la resolución 361/2025, si alguno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda automáticamente excluida del beneficio, criterio que ANSES aplica de manera unificada para todas las asignaciones familiares.

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en diciembre de 2025

La jubilación mínima de ANSES para diciembre 2025 se ubicó en $340.879,59. A este haber se suma un bono extraordinario de $70.000 y el pago del medio aguinaldo, por lo que las personas que perciben la mínima recibirán un total aproximado de $581.319,38 en el mes.

Para los titulares de la jubilación máxima, el haber se fijó en $2.293.796,92, que con el aguinaldo asciende a alrededor de $3.440.695,38.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto mensual subió a $272.703,67. ANSES dispuso también un bono y el medio aguinaldo para este grupo, lo que lleva el total a $479.055,5 aproximadamente durante diciembre.

La Prestación Básica Universal (PBU), que forma parte de la estructura del haber jubilatorio, se actualizó a $155.936,86, en línea con el mecanismo de movilidad y la suba del 2,34% aplicada a partir de diciembre.

Calendario de pagos de ANSES de diciembre 2025

ANSES difundió el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones, AUH y demás asignaciones, ordenado por terminación de DNI. Todas las prestaciones incorporan el aumento de diciembre y, en el caso de jubilados y pensionados, también el medio aguinaldo.

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo y Prenatal

Las fechas de cobro se encuentran segmentadas según terminación de DNI, entre el 10 y el 23 de diciembre, siguiendo el cronograma oficial.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción se pagan para todas las terminaciones de DNI desde el 10 de diciembre hasta el 12 de enero, permitiendo un período extendido para su acreditación.

Pensiones no contributivas

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas se pagan entre el 9 de diciembre y el 12 de enero, para todas las terminaciones.

Prestación por desempleo

La prestación por desempleo se abonará entre el 22 y el 30 de diciembre, también ordenada por terminación de DNI, según indicó ANSES.

El organismo recordó que todo el detalle del calendario, los montos actualizados y la información personalizada sobre AUH y planes sociales de ANSES en diciembre 2025 pueden consultarse en su página web oficial y canales digitales, sin necesidad de concurrir a una oficina salvo que se requiera un trámite presencial específico. (Con información de Infobae)