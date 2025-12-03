 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Beneficio para familias con hijos en edad escolar

Ayuda Escolar ANSES: quiénes la cobran y cuánto se paga en diciembre de 2025

La Ayuda Escolar ANSES mantiene su monto unificado de $85.000 por hijo para diciembre de 2025. El beneficio incluye a titulares de AUH y Asignación Familiar, con certificado escolar obligatorio.

3 de Diciembre de 2025
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

La Ayuda Escolar ANSES mantiene su monto unificado de $85.000 por hijo para diciembre de 2025. El beneficio incluye a titulares de AUH y Asignación Familiar, con certificado escolar obligatorio.

La Ayuda Escolar ANSES se mantiene como uno de los beneficios clave para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo. Para diciembre de 2025, el organismo ratificó un pago unificado de $85.000 por hijo, destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo. Este apoyo económico alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años, mientras que en el caso de hijos con discapacidad no existe límite de edad, siempre que asistan a establecimientos educativos oficiales o reciban apoyo pedagógico certificado.

 

A diferencia de otras prestaciones que tuvieron actualizaciones durante el año, la Ayuda Escolar mantiene los valores definidos en marzo de 2025, sumando el refuerzo extraordinario dispuesto por el Gobierno para garantizar un monto igual en todas las provincias.

 

Desde ANSES recordaron que el pago puede recibirse tanto por hijos que ya cobraron el beneficio a principios del año como por quienes presenten el certificado antes del cierre del plazo.

 

Montos base, refuerzo y valores por zona

El monto de $85.000 surge de la combinación entre los valores base establecidos por la Resolución ANSES 297/25 y el refuerzo otorgado por el Decreto 63/25. Los importes son los siguientes:

 

Valores base de la Ayuda Escolar:

Valor general: $42.039

Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y partes de Mendoza, Salta y Formosa): $56.075

Zona 2 (Chubut): $70.135

Zona 3 (Catamarca, Jujuy y Salta en zonas mineras o de baja densidad): $83.797

Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Refuerzo extraordinario:

Valor general: $41.961

Zona 1: $28.925

Zona 2: $14.865

Zona 3: $1.203

Zona 4: $1.023

 

De esta manera, todas las regiones del país alcanzan el monto final unificado de $85.000 por menor.

 

Cómo tramitar la Ayuda Escolar y plazos vigentes

 

Para acceder al beneficio, es obligatorio presentar el certificado escolar emitido por la institución educativa. El trámite puede realizarse mediante la web o la app Mi ANSES, siguiendo estos pasos:

 

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección “Hijos” y seleccionar “Presentar Certificado Escolar”.

Generar el formulario para cada alumno, imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo.

Volver a Mi ANSES y subir el certificado firmado y sellado.

Una vez cargado el formulario, el organismo demora entre 60 y 90 días en acreditar el pago.

 

El plazo para presentar el certificado vence el 31 de diciembre de 2025, por lo que quienes completen el trámite en los primeros días del mes pueden recibir el beneficio antes de fin de año o en los primeros meses de 2026.

Temas:

Ayuda Escolar ANSES
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso