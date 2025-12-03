Ayuda Escolar ANSES: quiénes la cobran y cuánto se paga en diciembre de 2025

La Ayuda Escolar ANSES mantiene su monto unificado de $85.000 por hijo para diciembre de 2025. El beneficio incluye a titulares de AUH y Asignación Familiar, con certificado escolar obligatorio.
La Ayuda Escolar ANSES se mantiene como uno de los beneficios clave para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo. Para diciembre de 2025, el organismo ratificó un pago unificado de $85.000 por hijo, destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo. Este apoyo económico alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años, mientras que en el caso de hijos con discapacidad no existe límite de edad, siempre que asistan a establecimientos educativos oficiales o reciban apoyo pedagógico certificado.
A diferencia de otras prestaciones que tuvieron actualizaciones durante el año, la Ayuda Escolar mantiene los valores definidos en marzo de 2025, sumando el refuerzo extraordinario dispuesto por el Gobierno para garantizar un monto igual en todas las provincias.
Desde ANSES recordaron que el pago puede recibirse tanto por hijos que ya cobraron el beneficio a principios del año como por quienes presenten el certificado antes del cierre del plazo.
Montos base, refuerzo y valores por zona
El monto de $85.000 surge de la combinación entre los valores base establecidos por la Resolución ANSES 297/25 y el refuerzo otorgado por el Decreto 63/25. Los importes son los siguientes:
Valores base de la Ayuda Escolar:
Valor general: $42.039
Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y partes de Mendoza, Salta y Formosa): $56.075
Zona 2 (Chubut): $70.135
Zona 3 (Catamarca, Jujuy y Salta en zonas mineras o de baja densidad): $83.797
Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797
Refuerzo extraordinario:
Valor general: $41.961
Zona 1: $28.925
Zona 2: $14.865
Zona 3: $1.203
Zona 4: $1.023
De esta manera, todas las regiones del país alcanzan el monto final unificado de $85.000 por menor.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar y plazos vigentes
Para acceder al beneficio, es obligatorio presentar el certificado escolar emitido por la institución educativa. El trámite puede realizarse mediante la web o la app Mi ANSES, siguiendo estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Acceder a la sección “Hijos” y seleccionar “Presentar Certificado Escolar”.
Generar el formulario para cada alumno, imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo.
Volver a Mi ANSES y subir el certificado firmado y sellado.
Una vez cargado el formulario, el organismo demora entre 60 y 90 días en acreditar el pago.
El plazo para presentar el certificado vence el 31 de diciembre de 2025, por lo que quienes completen el trámite en los primeros días del mes pueden recibir el beneficio antes de fin de año o en los primeros meses de 2026.