Volver al Trabajo: monto y fecha de cobro en diciembre

El beneficio mantiene en diciembre una asignación fija de $78.000, que se acreditará el viernes 5, y exige a los titulares cumplir con capacitaciones y requisitos laborales para sostener el cobro.
El programa Volver al Trabajo, destinado a los titulares que fueron transferidos desde el ex Potenciar Trabajo, mantiene en diciembre 2025 el mismo monto que el mes anterior: una asignación fija, no remunerativa, de $78.000.
Esta prestación funciona como un incentivo para mejorar la empleabilidad de trabajadores informales mediante capacitaciones, prácticas formativas y asistencia para el desarrollo de emprendimientos productivos, individuales o asociativos. Además, no requiere trámite de inscripción y se acredita automáticamente todos los meses.
Cuándo se cobra en diciembre 2025
A diferencia de las jubilaciones y otras asignaciones que se pagan por terminación de DNI, Volver al Trabajo, al igual que Acompañamiento Social, se abona el quinto día hábil de cada mes.
Por lo tanto, el pago de diciembre se acreditará el viernes 5, directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.
Cómo consultar si cobrás Volver al Trabajo
Los titulares pueden verificar la acreditación del pago a través de Mi ANSES o Mi Argentina.
El paso a paso:
Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.
Escribir CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Entrar a la sección “Mis cobros”.
Buscar si aparece la prestación "Volver al Trabajo" activa y su fecha de pago.
Obligaciones que deben cumplir los beneficiarios
Según la Secretaría de Trabajo, quienes cobran este programa deben:
Mantener actualizada su información personal y laboral en el Portal Empleo.
Participar en las actividades de formación o prestaciones a las que sean convocados.
Cumplir con las normas específicas de cada instancia formativa.
Presentar la documentación requerida para su seguimiento.
Informar cualquier situación de incompatibilidad.
Devolver sumas abonadas de manera indebida si correspondiera.