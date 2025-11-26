Números por letras: comenzó el cambio de señalización en garitas por el nuevo transporte urbano

A partir del 7 de diciembre, Paraná dará inicio a una nueva etapa en su sistema de transporte urbano de pasajeros, y en ese marco la Municipalidad comenzó con el cambio de señalización en las paradas de colectivos. Los trabajos incluyen la identificación de las garitas con letras, en reemplazo de los números tradicionales, y la adecuación de diez carriles exclusivos en el área central de la ciudad.

El responsable del área municipal de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó a Elonce que la Dirección de Señalización trabaja en la colocación de vinilos y cartelería en las paradas donde confluirán las 11 líneas urbanas. El objetivo es orientar a los usuarios y garantizar que puedan ubicar correctamente los puntos de ascenso.

Además, se comenzó a demarcar y pintar los diez carriles exclusivos para el transporte público en el microcentro y centro de la ciudad, con controles previstos por parte de la Dirección de Tránsito para evitar el uso indebido por automóviles y motocicletas.

Las líneas urbanas pasarán a denominarse con letras (foto Elonce)

El funcionario destacó que el servicio contará con más de 70 unidades 0 km equipadas con aire acondicionado y tecnología de monitoreo. “Paraná necesitaba un transporte eficiente y de calidad”, señaló, al remarcar la decisión política de la intendenta Rosario Romero de avanzar en una renovación integral del sistema.

El municipio trabaja también en la puesta a punto del centro de monitoreo y del espacio operativo desde donde funcionará la empresa concesionaria.

Comenzó el cambio de señalización en garitas por el nuevo transporte urbano

Entre las novedades del servicio, Hirschfeld mencionó la implementación del sistema multipago, que permitirá abonar el boleto mediante QR, tarjetas y aplicaciones digitales, además de los métodos tradicionales, para busca agilizar el uso y brindar mayor comodidad a los usuarios.

Las tareas de señalización continuarán durante la semana, con el objetivo de llegar a la fecha de inicio con todas las paradas identificadas y operativas. El municipio recordó que los usuarios podrán consultar recorridos y aclarar dudas a través de la app y la página web oficial.