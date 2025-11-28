Transporte urbano en Paraná: difundieron los mapas de los nuevos recorridos

Desde el 7 de diciembre comenzará a funcionar en Paraná el nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros, con la concesión brindada a las empresas San José S.A. y Kenia S.A. En ese marco, la Municipalidad dio a conocer los recorridos de las 11 líneas, que ya no estarán identificadas por números, sino por letras.

Se trata de 11 líneas que cubren la ciudad de manera completa, cuatro de ellas tienen ramales con variantes de cabeceras en los circuitos. Tres son recorridos nuevos, mientras que las restantes brindarán recorridos similares a las líneas anteriores. Las trazas fueron acordadas hasta marzo y quedan abiertas a ajustes en pos de mejorar el servicio.

Se recordará que el subsecretario municipal de Transporte, Eduardo Acosta, detalló a Elonce que "el rediseño de las trazas apuntó a cubrir zonas que antes carecían de servicio y a corregir superposiciones". Mencionó que había recorridos donde "dos líneas circulaban en paralelo a unos 100 metros de distancia, mientras otros barrios no tenían cobertura".

Según precisó, el criterio fue que "ninguna persona deba caminar más de 250 a 300 metros hasta una parada", aunque admitió que "en algunos sectores las líneas se volvieron más troncales para mejorar la velocidad comercial de los servicios". "Es imposible hacer pasar el colectivo por la puerta de la puerta" (de cada usuario), apuntó Acosta.

El funcionario aclaró que algunas trazas se mantuvieron casi sin cambios -como la ex línea 1, ahora identificada como D-, mientras que otras fueron ajustadas o absorbidas por nuevos recorridos. Puso como ejemplo la ex línea 3, cuyos sectores serán cubiertos por las líneas que ahora se denominan A y L (ex 9) que cruzan por las mismas zonas y continúan hacia el centro.

Las nuevas líneas del transporte urbano se denominarán con letras (foto Elonce)

Respecto a la frecuencia, habrá previsibilidad y mejoras con el nuevo servicio. Se pondrá a disposición una nueva aplicación para celular denominada “Arriba Paraná” y una página web exclusiva para consultar la información del servicio en tiempo real, ya que la app funcionará con la información de los GPS de las unidades. Acosta comentó que "la herramienta permitirá consultar en tiempo real los recorridos, la ubicación de las unidades, horarios estimados de arribo y posibles combinaciones para llegar de un punto a otro".

Sobre la tarifa, según se informó, se mantendrán los valores actuales, cuyo cuadro tarifario es regulado por el Concejo Deliberante de Paraná.

En cuanto a las paradas, se recordará que los municipales trabajaron esta semana en la colocación de vinilos y cartelería en las paradas donde confluirán las 11 líneas urbanas. El objetivo es orientar a los usuarios y garantizar que puedan ubicar correctamente los puntos de ascenso.

Además, se comenzó a demarcar y pintar los diez carriles exclusivos para el transporte público en el microcentro y centro de la ciudad, con controles previstos por parte de la Dirección de Tránsito para evitar el uso indebido por automóviles y motocicletas.

Los mapas de los recorridos de las nuevas líneas