Nuevo servicio de colectivos en Paraná: Cómo bajar la app para consultar recorridos, paradas y frecuencias

Nuevo servicio de colectivos en Paraná: Cómo bajar la app para consultar recorridos, paradas y frecu

Desde este domingo 7 comenzará a funcionar en Paraná el renovado sistema de transporte urbano de pasajeros y, con él, una aplicación clave para los usuarios: “Arriba Paraná”, la plataforma que reemplazará al antiguo sistema “Cuándo Subo”.

Según confirmaron fuentes municipales, la app ya está disponible en las tiendas virtuales para su descarga gratuita. Aunque todavía se encuentra en una fase de revisión, la versión pública permite comenzar a explorar sus funciones mientras se realizan los ajustes finales.

El objetivo de esta nueva herramienta es mejorar el acceso a la información, brindar previsibilidad en las frecuencias y permitir un seguimiento más preciso del servicio, a partir de los datos de GPS que transmitirán las unidades.

Aplicación para celulares “Arriba Paraná”

Qué ofrece la aplicación “Arriba Paraná”

Una vez instalada, la app abre con un mapa interactivo que muestra los recorridos en tiempo real. Desde un menú lateral, se puede acceder a todas las funciones que ofrece el sistema:

Información del servicio

Visualización completa de las líneas y sus trazas.

Identificación de cada línea mediante letras, un cambio que forma parte de la reorganización del sistema.

Acceso a las paradas, con detalle de ubicación y distancias.

Aplicación para celulares “Arriba Paraná”

Aplicación para celulares “Arriba Paraná”

Herramientas para el usuario

Planear un viaje: permite ingresar un punto de origen y otro de destino para que la app indique qué líneas tomar, dónde combinar y cuánto demorará el recorrido.

Frecuencias: consulta del tiempo estimado de llegada de cada colectivo.

Favoritos: guardar paradas, líneas o rutas frecuentes.

Historial: revisión de paradas usadas recientemente.

Opciones de personalización

Filtros para visualizar solo determinadas líneas.

Modo oscuro o luz nocturna para mejorar la lectura.

Notificaciones sobre novedades y avisos del servicio.

Toda esta información estará alimentada por el sistema GPS de las unidades, lo que permitirá conocer los tiempos reales de arribo una vez que el servicio esté plenamente operativo.

Aplicación para celulares “Arriba Paraná”

Paso a paso: cómo descargar la app en Android

Para quienes utilicen dispositivos con sistema operativo Android, el proceso es sencillo:

Abrir la Play Store, la tienda oficial de aplicaciones.

En el buscador, escribir “Arriba Paraná”.

Seleccionar la app con el ícono correspondiente.

Pulsar Instalar.

Una vez completada la descarga, presionar Abrir.

La pantalla principal mostrará el mapa y, desde el menú lateral, el usuario podrá explorar todas las herramientas disponibles.

La versión para otros sistemas operativos se habilitará en forma progresiva, según anticiparon fuentes del municipio.

Aplicación para celulares “Arriba Paraná”

Aplicación para celulares “Arriba Paraná”

Aplicación para celulares “Arriba Paraná”

Los nuevos recorridos que comenzarán a funcionar

El rediseño del sistema de colectivos incluye 11 líneas que cubrirán la ciudad de manera integral. Cuatro de ellas tendrán ramales con variantes en los circuitos y tres serán totalmente nuevas, diseñadas para mejorar la conectividad entre barrios.

Aunque algunos recorridos conservarán similitudes con el trazado anterior, el esquema general fue reorganizado. Las trazas fueron acordadas para aplicarse hasta marzo y se mantendrán abiertas a eventuales ajustes, de acuerdo a la experiencia de los primeros meses y a los pedidos de los usuarios.

En cuanto a las frecuencias, desde la Municipalidad destacaron que habrá mejoras y mayor previsibilidad, debido a la incorporación del sistema de monitoreo en tiempo real.

Tarifa y funcionamiento

La tarifa del servicio no tendrá modificaciones en esta etapa. Los valores actuales continúan vigentes y cualquier cambio deberá ser evaluado por el Concejo Deliberante de Paraná, autoridad encargada de regular el cuadro tarifario.

El nuevo sistema apunta a modernizar el transporte público de la ciudad, facilitar el acceso a la información y mejorar la conectividad entre los barrios. Con la puesta en marcha de “Arriba Paraná”, los usuarios podrán seguir en tiempo real los recorridos y organizar de manera más eficiente sus viajes diarios.