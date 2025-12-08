Vacaciones en el sur de Brasil en auto: cuánto deberá gastar una familia en el verano 2026

Vacacionar en el sur de Brasil: un cálculo aproximado para viajar en auto.

Miles de argentinos volverán a elegir las playas del sur de Brasil para disfrutar de sus vacaciones. Pese a que la diferencia cambiaria ya no es tan favorable como en temporadas anteriores, los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina seguirán entre los destinos internacionales más elegidos por quienes prefieren viajar “por la propia”: en auto, alojándose en departamentos o cabañas y organizando los gastos a medida de cada presupuesto.

Florianópolis es uno de los destinos más elegidos por los argentinos.

Para la próxima temporada, una estimación aproximada calculó que una familia tipo —un matrimonio y dos hijos pequeños— necesitará alrededor de $3,6 millones para afrontar un viaje de diez días bajo esta modalidad. En esa cifra se incluyen los costos del traslado, nafta, peajes, alojamiento, comida y gastos extras durante la estadía. La suba respecto del verano anterior ronda el 40%, aunque el monto expresado en dólares resulta prácticamente equivalente al de la temporada pasada: unos USD 2.400 para cuatro personas.

Un destino clásico: del litoral argentino al litoral brasileño

Desde el centro del país, especialmente desde Paraná, el trayecto hacia las playas de Florianópolis o Camboriú implica recorrer unos 1.600 kilómetros. Para los turistas de Entre Ríos, la ruta más habitual incluye avanzar por la 127 y luego continuar por la ruta 14 hasta Paso de los Libres, donde se realiza el cruce fronterizo.

Una vez en territorio brasileño, el viaje continúa por la BR-290, pasando por Porto Alegre, para finalmente conectar con la BR-101, que bordea la costa hasta las ciudades turísticas más concurridas del sur.

Se trata de un recorrido que la mayoría de los conductores completa en dos días, con una parada intermedia para descansar y evitar manejar de noche. Por lo general, la primera noche se realiza en Paso de los Libres o, ya en Brasil, en localidades como São Gabriel.

Cuánto costará viajar en auto al sur de Brasil

Tomando como referencia un vehículo mediano con un consumo estándar, el cálculo indica que el ida y vuelta demandará alrededor de 300 litros de combustible, contemplando algunos desplazamientos urbanos dentro del destino de veraneo.

En un contexto particular, el precio de la nafta en Brasil se equipara al argentino: la gasolina aditivada cuesta entre USD 1,1 y USD 1,2 por litro, es decir, alrededor de $1.700 al tipo de cambio actual.

De este modo, la inversión total en combustible rondará los $520.000. A ello deben sumarse unos $30.000 en peajes y aproximadamente $200.000 destinados a dos noches de hotel y comidas durante la travesía.

Así, el costo total del viaje en auto asciende a unos $750.000 para una familia de cuatro integrantes.

Dónde alojarse: departamentos como opción económica

Una vez en destino, el alojamiento representa la porción más significativa del presupuesto. Para quienes buscan alternativas accesibles, la opción más frecuente es alquilar departamentos a través de plataformas como Booking o Airbnb.

Pensando en la segunda quincena de enero de 2026, los sitios de reserva muestran ofertas para cuatro personas que oscilan entre USD 90 y USD 130 por día. Convertido al tipo de cambio de $1.480 por dólar, esta tarifa se traduce en valores diarios de $133.000 a $195.000.

Si se toma un precio promedio, los 10 días de alojamiento sumarían alrededor de $1,6 millón.

La alternativa hotelera, por su parte, suele elevar considerablemente el presupuesto, en especial si se busca un servicio de mayor categoría o regímenes de media o pensión completa. Respecto del verano anterior, el informe señala que los valores de hospedaje en el sur de Brasil subieron entre un 10% y un 20% en dólares, impulsados por la fuerte demanda argentina y por el buen desempeño económico del país vecino.

Cuánto cuesta comer en Brasil: supermercados y salidas

El gasto en comidas durante los diez días dependerá del equilibrio entre cocinar en el alojamiento y salir a bares o restaurantes. Para quienes optan por priorizar compras en supermercados, los precios permiten estimar un presupuesto razonable. Algunos valores de referencia en Florianópolis incluyen:

-Leche (1 litro): entre 4,49 y 5,59 reales ($1.200 a $1.500)

-Carne molida (1 kg): 47 reales ($12.500)

-Gaseosa cola 2 litros: 11,50 reales ($3.100)

-Cerveza lata 473 cc: 5,70 reales ($1.500)

-Bananas (1 kg): 7,20 reales ($1.900)

-Pan lactal 750 g: 7,25 reales ($1.950)

Si la familia decide salir a cenar algunos días, los valores en restaurantes turísticos van de 40 a 100 reales por persona, equivalentes a $10.000 a $25.000 según el tipo de establecimiento.

En base a estos precios, y combinando comidas caseras con algunas salidas, se estima un gasto aproximado de USD 60 por día, es decir, USD 600 para toda la estadía. Al tipo de cambio actual, esto representa unos $900.000.

Gastos extra: playa, paseos y consumo espontáneo

Durante las vacaciones es habitual que aparezcan gastos menores pero frecuentes, que conviene incluir en el cálculo final. En las playas brasileñas, una caipirinha ronda los $5.500, un choclo con manteca cuesta $3.500 y un helado de agua, $2.800.

A ello se suman compras por impulso durante paseos nocturnos, entradas a espectáculos y traslados internos. Con una proyección conservadora, se calcula que los gastos extras podrían sumar unos $200.000 en los diez días.

Precios de referencia en Florianópolis

A modo de guía, se detallan algunos valores vigentes con un cambio estimado de 5,30 reales por dólar y 263 pesos por real:

-Hamburguesa con queso, panceta y papas: 55 reales

-Sándwich tostado de jamón y queso: 10 a 12 reales

-Cazuela de frutos de mar para dos: 120 reales

-Risotto para dos en zona céntrica: 110 reales

Agua de coco en playa: 8 a 11 reales

Agua de coco en supermercado (200 ml): 3,5 reales

Camarones empanados o al ajo y aceite: 40 a 60 reales

Ostras gratinadas: 70 a 85 reales

Bebidas sin alcohol: 5 a 10 reales

Caipirinha: 15 a 25 reales

Docena de ostras (según preparación): 54 a 88 reales

Trago “Dona Nininha”: 69 reales

Lancha colectiva hacia isla de conservación: 130 a 180 reales por persona

Recorrido panorámico: desde 130 reales por persona

Consejos útiles para viajar a Brasil en auto

Cambio

El tipo de cambio varía según el punto de operación, pero suele ubicarse en torno a 5,50 reales por dólar. La frontera y las zonas turísticas tienden a ofrecer valores menos convenientes.

Pagar con Pix

Una de las opciones más prácticas y convenientes para abonar servicios y compras en Brasil es el Pix, el sistema de pagos instantáneos del país. Varias billeteras virtuales argentinas permiten operar con Pix desde cuentas en pesos, aplicando comisiones pero evitando el uso del “dólar tarjeta”.

Multas y normas de tránsito

Es importante prestar atención a las velocidades máximas: en rutas, el límite habitual es de 90 km/h, mientras que en zonas urbanas puede bajar a 40 o 60 km/h. Muchos municipios cuentan con sistemas de fotomultas que pueden notificarse al momento de regresar al país.

Balance final: ¿cuánto costará vacacionar en Brasil?

Sumando los principales rubros —traslado, alojamiento, comida y extras—, el viaje de diez días al sur de Brasil para una familia tipo requerirá alrededor de $3,6 millones. Aun con la suba interanual del 40%, el monto expresado en dólares se mantiene estable, lo que explica por qué miles de argentinos seguirán eligiendo las playas de Santa Catarina y Río Grande do Sul para disfrutar del verano 2026. (Con información de La Voz-Clarín-Elonce)