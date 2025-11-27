 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad De cara a la temporada de verano

Vacaciones Brasil: Cuáles son los documentos y requisitos necesarios para cruzar la frontera

Miles de argentinos planean viajar a Brasil en verano y deben presentar documentación específica para cruzar la frontera. Los requisitos aplican para adultos, menores y vehículos, y evitan demoras en pasos como Paso de los Libres–Uruguayana.

27 de Noviembre de 2025
Miles de argentinos planean viajar a Brasil en verano y deben presentar documentación específica para cruzar la frontera. Los requisitos aplican para adultos, menores y vehículos, y evitan demoras en pasos como Paso de los Libres–Uruguayana.

A días del inicio de la temporada de verano, miles de turistas argentinos se preparan para viajar a Brasil, uno de los destinos más elegidos. Antes de emprender la ruta y llegar a pasos internacionales como el de Paso de los Libres–Uruguayana, resulta fundamental conocer cuáles son los requisitos que exige el país vecino para permitir el ingreso.

 

Las autoridades migratorias detallaron que tanto adultos como menores deben contar con documentación vigente y en buen estado. Además, quienes viajen en auto deben cumplir con obligaciones vehiculares y seguros específicos.

Requisitos para adultos

Para el ingreso al territorio brasileño se solicitó la presentación de alguno de los siguientes documentos:

DNI o Pasaporte vigente: deben estar actualizados y correctamente conservados.

Se recordó que documentos como la Cédula de Identidad de la Policía Federal, la Libreta de Enrolamiento, la Libreta Cívica y la Cédula Provincial solo se aceptan para visitar el Corredor Turístico Iguazú–Foz do Iguazú, de acuerdo con el Acuerdo de Facilitación Turística vigente desde 2009.

 

Cabe destacar que cualquier documento presentado debe identificar claramente a su titular y encontrarse en buen estado. Desde 2012, la actualización del DNI para mayores debe realizarse a partir de los 14 años.

Requisitos para menores de edad

Para salir o ingresar al país con un menor argentino o residente (permanente, temporario o precario) se exige:

DNI vigente con datos de los padres.

Partida de nacimiento, si el DNI no detalla la filiación.

Autorización de viaje, cuando el menor viaje acompañado por un solo progenitor. Debe estar firmada por el progenitor ausente y certificada.

En caso de fallecimiento de uno de los padres, se debe presentar la partida o certificado de defunción.

Quienes necesiten tramitar una autorización deben gestionar turno previo en Migraciones. El organismo recordó que se solicita un turno por cada menor. El trámite puede iniciarse en el enlace oficial para autorizaciones: Migraciones – Autorización de Viaje para Menores.

Requisitos para viajar en auto hacia Brasil

Quienes elijan viajar en vehículo propio también deben cumplir con requisitos específicos para circular por territorio brasileño:

Licencia de conducir vigente.

Cédula verde o cédula azul.

Seguro con cobertura Mercosur, que incluya responsabilidad civil válida en Brasil.

Grabado de cristales, obligatorio en algunas provincias argentinas y recomendado como medida de seguridad.

Las autoridades brasileñas permiten acelerar los trámites migratorios completando previamente un formulario disponible en el sitio oficial. Al finalizar, se genera un código QR, que puede imprimirse o llevar en el teléfono y presentarse en los controles.

El Gobierno nacional recordó que continúa vigente la autorización para salir del país con vehículos que tengan patente provisoria, siempre que se exhiba la documentación respaldatoria correspondiente.

¿Qué ocurre si falta algún documento?

Aunque en algunos casos las autoridades pueden no requerir cada uno de estos elementos, se remarcó que es imprescindible contar con toda la documentación para evitar demoras o incluso la negativa de ingreso a Brasil.

Para garantizar un viaje sin inconvenientes, se recomendó:

Revisar la vigencia y estado de cada documento.

Llevar copias físicas y digitales.

Realizar un chequeo técnico del vehículo antes de partir.

Con estos requisitos al día, los turistas podrán disfrutar del inicio de la temporada sin contratiempos en la frontera.

