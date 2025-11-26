 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Los argentinos que viajen a Brasil en vacaciones podrán pagar con Mercado Pago

26 de Noviembre de 2025
Los argentinos podrán usar su cuenta de Mercado Pago para pagar en comercios de Brasil a través de PIX. La nueva funcionalidad permite realizar compras en reales con el saldo en pesos disponible en la cuenta.

A poco para la temporada de verano 2026, Mercado Pago lanzó una herramienta muy esperada por los turistas argentinos: la posibilidad de pagar en comercios de Brasil usando Pix directamente desde la cuenta digital, sin necesidad de llevar efectivo, usar tarjeta o pasar por una casa de cambio.

 

Según anunció la compañía, la función “Pagar con Pix” comenzará a activarse de manera gradual en la aplicación en las próximas semanas y permitirá cancelar consumos en reales con el saldo en pesos disponible, aprovechando el sistema de pagos instantáneos más usado en Brasil.

 

Cómo funcionará el pago con Pix desde Mercado Pago

 

El procedimiento será similar al que los usuarios ya realizan a diario:

  1. Ingresar a Mercado Pago y seleccionar el QR de la pantalla principal o el botón “Pagar con Pix”.
  2. Escanear el código del comercio o ingresar la chave Pix (similar a un alias).
  3. La app mostrará el monto en reales y su conversión automática a pesos argentinos.
  4. Confirmar la operación: el pago se debitará en el acto del saldo disponible.

La herramienta estará habilitada en una enorme red de comercios brasileños: supermercados, restaurantes, bares, tiendas y pequeños emprendimientos, entre otros.

"Seguimos facilitando los pagos de las personas cuando viajan al exterior. Con esta nueva solución podrán usar la misma aplicación que eligen a diario para sus compras en Brasil. Era una funcionalidad muy requerida por nuestros usuarios porque Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos al momento de planear sus vacaciones", sostuvo Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.

 

La integración con Pix se suma a otras herramientas ya desplegadas por la fintech en la región. Actualmente, quienes viajan a Uruguay pueden pagar escaneando QR con Mercado Pago, mientras que los turistas brasileños pueden abonar con Pix en comercios argentinos que utilicen la terminal Point Smart.

mercado pago Brasil vacaciones PIX reales Pesos Verano 2026
