Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta el pasaje de colectivo para ir a Camboriú, Florianópolis y Torres

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta el pasaje de colectivo para ir a Camboriú, Florianópolis y Torre

A medida que se acerca la temporada de verano, muchos argentinos comienzan a planificar sus vacaciones, y Brasil sigue siendo uno de los destinos preferidos para quienes buscan playas cálidas y aguas cristalinas. Elonce consultó los valores de los pasajes en colectivo para viajar desde Paraná hacia Camboriú, Florianópolis y Torres durante enero.

Los precios

Desde Paraná a Camboriú en enero: $281.500 solo ida en un micro semicama; en tanto, el servicio cama tiene un valor de $383.000

Desde Paraná a Florianópolis en enero: $255.300 (solo ida) con comodidad semicama. En tanto, servicio cama cuesta: $347.300

Desde Paraná a Torres en enero: $211.100 solo ida en un colectivo semicama. En tanto, el servicio cama tiene un valor de $ 289.800

Sur de Brasil

Destinos elegidos por los turistas argentinos

El sur de Brasil se mantiene entre las alternativas más buscadas por los viajeros locales. Camboriú, Florianópolis y Torres destacan por su cercanía geográfica, la variedad de playas y la oferta de servicios que atrae a miles de turistas cada verano.

Las empresas de transporte confirman que existe disponibilidad de pasajes para enero, aunque recomiendan la compra anticipada ante la alta demanda que se registra durante la temporada estival.

Mercado Pago incorpora pagos con Pix

Mientras los viajeros organizan su estadía, surge una novedad clave para quienes planean cruzar la frontera: Mercado Pago lanza la posibilidad de pagar con Pix directamente desde la cuenta digital. La herramienta comienza a activarse de manera gradual en la aplicación y permite realizar pagos en reales sin usar efectivo, tarjeta ni casas de cambio.

La compañía indica que el sistema aprovecha el mecanismo de pagos instantáneos más utilizado en Brasil, facilitando compras en comercios de todo tipo.

Cómo funciona el pago con Pix

El procedimiento se realiza en cuatro pasos:

Ingresar a Mercado Pago y seleccionar el QR o el botón “Pagar con Pix”.

Escanear el código del comercio o ingresar la chave Pix.

Ver el monto en reales y la conversión automática a pesos argentinos.

Confirmar la operación, que se debita en el acto del saldo disponible.

La función estará habilitada en supermercados, restaurantes, bares, tiendas y pequeños negocios, ampliando las opciones de pago para quienes vacacionan en Brasil.