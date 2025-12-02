Verano 2026: los precios de carpas y sombrillas en las principales playa de la costa argentina

Los precios de las carpas y sombrillas en la Costa

Con el inicio de diciembre se acercan las vacaciones y quienes ya tienen planificado el verano 2026 empiezan a ultimar algunos detalles, entre ellos los costos. En esta nota te dejamos los precios de carpas y sombrillas de la costa atlántica.

Los que van a las playas tienen la opción de llevar carpas, sombrillas, sillitas plegables y lonitas para disfrutar frente al mar, u optar por los servicios que ofrecen los diferentes balnearios del destino elegido.

Las propuestas son muy variadas, desde aquellos que tienen los servicios básicos como una carpa con sillas y mesas, baños y vestuarios y una agenda de actividades para grandes y chicos, hasta los más completos o con mayor infraestructura que cuentan con pileta ideal para los días de mucho viento o estacionamiento cubierto.

Cuánto cuesta alquilar una carpa o sombrilla

Muchos balnearios suelen ofrecer precios de preventa y van cambiando las tarifas a medida que se acercan las vacaciones. En algunos, sugieren hacer una reserva para mantener el precio y terminar de abonar el resto al ingresar en la carpa.

Es importante preguntar por los medios de pago, ya que no siempre es lo mismo pagar en efectivo que con transferencia o tarjeta.

Aquí un relevamiento de precios (realizado el último fin de semana de noviembre) de algunos balnearios ubicados en diferentes destinos de la Costa Atlántica para enero 2026 y con servicios diferentes en cada caso.

Santa Teresita

Se define como “Un refugio frente al mar de Santa Teresita. Entre el mar y el bosque, un entorno único pensado para quienes valoran la tranquilidad, el confort y la belleza natural”. El balneario Entre Médanos Club de Mar tiene pérgolas y dos tipos de carpas que se diferencian por su ubicación.

Para la temporada, la Carpa Las Dunas cuesta $ 683.000 por una semana en enero, e incluyen servicio de playa y recreación, estacionamiento cubierto, Wi-Fi y vestuarios con duchas. Tienen una mesa, cuatro sillas, dos reposeras y la capacidad máxima es de hasta 6 personas. En las Pérgolas (más abiertas), la semana cuesta $ 618.000.

Villa Gesell

El balneario Ciento25 tiene carpas con 5 sillas, una mesa y una reposera ideales para 4 adultos y 2 menores. Hay wifi en todo el predio, bar de playa, restaurante y un espacio pet-friendly. Además, cuentan con sillas anfibias “para que todas las personas puedan vivir la experiencia de la playa con comodidad, seguridad y libertad”.

Para enero, la carpa cuesta $ 300.000 la semana y $ 55.000 el día. En febrero, los precios son $ 210.000 la semana y $ 50.000 el día.

Ostende

En el partido de Pinamar, el complejo Hipocampo Playa se presenta como “atendido por sus dueños y elegido por las familias desde 1985. Todas las comodidades para disfrutar de la playa a pleno durante todo el día (restaurante, servicio de bar en carpas, y más)”. Cuenta con carpas, sombrillas, vestuarios con agua caliente, restaurante, recreación, wifi, además de duchas y vestuarios exteriores, entre otras cosas)

Las carpas tienen tarifas de $ 450.000 la semana y $ 700.000 los quince días.

En este mismo lugar, la sombrilla cuesta $ 385.000 la semana y $ 600.000 los quince días.

Mar del Plata

En La Perla, el balneario Saint Michel propone “Disfrutar del verano sin alejarse del centro”.

Cuenta con carpas con 5 sillas, mesa, perchero, cambiador y cofre, sombrillas con 4 sillas, mesa y perchero, guardería de reposeras, limpieza y servicio de csrperos, atención gastronómica, pileta para chicos y para adultos, cascadas de relajación, baños y vestuarios con agua caliente, lockers, canchas de vóley, aros de básquet, cancha de fútbol, tenis, juegos infantiles, pelotero y locales comerciales gastronómicos. También tiene silla anfibia para mar y pileta. Ofrece carpas por $ 735.000 la semana en enero.

Bajo el lema “donde el cielo y el mar se unen”, el balneario Horizonte Club de Playa, en el sur, tiene carpas, estacionamiento, actividades deportivas, pileta, restaurante y vestuarios renovados, duchas con agua caliente y wifi, entre otros servicios.

Precios diarios de $ 150.000. La semana cuesta $ 850.000 e incluye cochera móvil y los servicios del complejo.

Necochea

En el balneario Tres Arroyos, proponen: “Balneario donde desde cualquier lugar podés observar el mar y el paisaje y no una lona frente a tus ojos”.

Cuentan con carpas y sombrillas. Las carpas vienen con 2 sillones, 2 reposeras y una mesa. Hay servicio de carpero, sanitario, vestuarios y duchas con agua caliente, bar de playa, estacionamiento y espacio para guardar reposeras y otros elementos de playa propios.

Los 7 días de sombrilla en enero cuestan $ 210.000 + $ 90.000 el estacionamiento. La semana en carpa cuesta $ 250.000 + $ 90.000 el estacionamiento.

Ubicado en pleno centro de Necochea, el balneario Poseidón cuenta con sombrillas, sombrillones y carpas. Además, pileta, servicio gastronómico, escuela de surf y kayak, estacionamiento, recreación y más. La carpa cuesta $ 70.000 por día y $ 390.000 la semana (capacidad máxima de las carpas, 6 personas). Aclaran que estas tarifas son por pago en efectivo. (Clarín)