Otto Fritzler hizo la pole del TC Pick Up y Werner fue tercero: cómo largará en la serie

El joven piloto se quedó con la pole position en la 11ª fecha. Mazzacane fue segundo y Mariano Werner llegó en tercera posición.
Otto Fritzler se destacó en la clasificación del TC Pick Up disputada en el Autódromo de La Plata, logrando su primera pole position en la categoría al marcar un tiempo de 1m27s603 con su Ford Ranger. El joven piloto de San Miguel se impuso por 0s080 a su escolta, Gastón Mazzacane, quien fue el más rápido en términos de puntos, ya que Fritzler, debido a su condición especial, no sumó en esta instancia. A pesar de no sumar puntos en la clasificación, Fritzler mostró su creciente potencial al demostrar un buen rendimiento en su décima presentación en la categoría.
"Estoy muy contento porque fuimos evolucionando. Con el equipo nos estamos adaptando muy bien y encontramos un buen funcionamiento. Si bien esta fecha no sumamos nada, acumulamos experiencia y eso es importante", comentó Fritzler tras la clasificación. El piloto, de solo 22 años, hizo su debut en esta fecha con la meta de acumular experiencia para su proyecto de 2026, que incluye su participación en TC con Mercedes-Benz y en TC Pick Up con la Ford Ranger. Por su condición de correr por "vía de excepción", Fritzler no sumó puntos, pero se le registraron las estadísticas de la clasificación.
Gastón Mazzacane, quien se clasificó segundo, con un tiempo de 1m27s683, a tan solo 0s080 de Fritzler, el piloto de la VW Amark se aseguró el primer lugar en la segunda serie del domingo, y se mostró confiado en sus posibilidades. "El equipo hizo un gran trabajo en las últimas carreras y lo pudimos demostrar acá. Es buenísimo ser protagonista y largar en punta en la serie, pero el clima mañana puede cambiar las cosas", expresó Mazzacane, quien aprovechó las condiciones cambiantes de la pista para marcar un buen tiempo.Mariano Werner (Ford Ranger) cerró el top 3 con un tiempo de 1m27s685, a solo 0s082 de la pole de Fritzler.
Candidatos al título y el orden de largada
La clasificación dejó un panorama interesante para los candidatos al título, con varios pilotos clave en posiciones destacadas. Mariano Werner, con su tercer lugar, se mantiene como uno de los principales contendientes al campeonato, mientras que Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) clasificó en la cuarta posición a 0s245 de la pole. Andrés Jakos (5º), Agustín Canapino (7º), Juan José Ebarín (8º) y Germán Todino (10º) también se encuentran entre los principales favoritos para la Final del domingo.
La grilla de largada
SERIE 1 (9:15 horas)
Fila 1 24 Fritzler, O. 3 Werner, M.
Fila 2 4 Jakos, A. 86 Canapino, A.
Fila 3 186 Faín, I. 11 Abdala, T.
Fila 4 115 De Carlo, D. 87 Impiombato, N.
Fila 5 112 Valle, L.
SERIE 2 (9:40 horas)
Fila 1 2 Mazzacane, G. 1 Gianini, J.
Fila 2 119 Palazzo, H. 249 Ebarlín, J.
Fila 3 56 Todino, G. 66 Jack, J.
Fila 4 107 Martínez, T. 193 Castro, M.
Fila 5 122 De Benedictis, F.