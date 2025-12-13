La Asociación Ciclistas de Entre Ríos celebró 88 años con carreras en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La histórica institución de ciclismo llevó a cabo competencias en distintas categorías, marcando un regreso muy esperado en las calles de la ciudad.
La Asociación Ciclistas de Entre Ríos conmemoró este sábado su 88º aniversario con una serie de emocionantes competencias en la ciudad de Paraná. El evento, que tuvo lugar sobre la calle Maciá, entre Artigas y Coronel Uzin, contó con una participación destacada de personas de diferentes edades y categorías, desde los más pequeños hasta los más experimentados. Las competencias, que marcaron un regreso a las calles de la ciudad, fueron recibidas con entusiasmo por los vecinos, quienes pudieron disfrutar de un espectáculo deportivo inédito en la zona.
Carlos Huck, presidente de la Asociación, expresó su emoción ante este regreso a las competencias en la vía pública: “Esto me emociona porque hace muchos años que no hacíamos este tipo de carreras. Acá está el semillero y el futuro de todos nosotros”, dijo Huck a Elonce. La organización de estos eventos forma parte de un esfuerzo por diversificar las actividades y llevar el ciclismo a más personas, especialmente en un contexto en el que la Asociación busca conectar con la comunidad y mostrar el talento local.
Un esfuerzo por acercar el ciclismo a la comunidad
Las carreras se desarrollaron en diferentes categorías, que incluyeron a los más pequeños, debutantes y ciclistas federados en distintas divisiones como másters, élite, sub 23 y Junior. Huck explicó que la idea de realizar este evento en las calles de la ciudad, en lugar de en el tradicional circuito detrás del Parque Industrial, surgió de la necesidad de ofrecer un espectáculo diferente a la gente. “Lo venimos charlando hace mucho tiempo. Quiero aprovechar para agradecer a la Municipalidad de Paraná por el espacio para hacer estas competencias”, expresó el presidente de la Asociación, destacando el apoyo recibido para llevar adelante la propuesta.
La jornada, que tuvo gran aceptación entre los participantes y el público, dejó un clima de optimismo entre los organizadores. Huck se mostró esperanzado de que este evento no fuera el primero y único, sino que se repitiera en un futuro cercano. “Ojalá no sea solo la primera y que sean muchas más. Queremos seguir promoviendo el ciclismo en nuestra ciudad y que la gente siga disfrutando de este deporte”, concluyó Huck, dejando abierta la puerta para futuras ediciones.