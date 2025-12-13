Feria Navideña en Crespo: un encuentro de tradición, emprendedores y comunidad

REDACCIÓN ELONCE
La séptima edición de la Feria Navideña en Crespo se ha consolidado como uno de los eventos más esperados de la temporada. Con actividades para toda la familia, el evento se destaca por su apoyo al emprendimiento local y su capacidad de reunir a la comunidad.
En pleno corazón de la ciudad de Crespo, Entre Ríos, se celebra con entusiasmo la séptima edición de la Feria Navideña en Crespo, un evento que cada año crece en popularidad y convocatoria. Organizado por la municipalidad local y con el apoyo del gobierno provincial, esta feria se ha convertido en un símbolo de la unión de la tradición, el arte y el comercio local. El evento tiene lugar en un paseo peatonal habilitado especialmente para la ocasión, donde los habitantes de Crespo y turistas pueden disfrutar de una gran variedad de actividades.
Este año, la feria cuenta con la participación de más de 80 emprendedores locales, quienes muestran sus productos y servicios en diversos puestos. Desde artesanías hasta productos gastronómicos típicos de la región, la feria es un claro ejemplo del potencial emprendedor de la zona. Además de los puestos, se ofrecen actividades culturales y recreativas para todas las edades: música en vivo, danzas folklóricas, obras de teatro y espectáculos para niños, todo en un ambiente cálido y familiar que invita a la comunidad a disfrutar de la magia de la Navidad.
Un espacio para la comunidad y el emprendimiento
La Feria Navideña en Crespo no solo es un evento para realizar compras navideñas, sino que también promueve la integración de la comunidad. Durante el recorrido, los visitantes pueden disfrutar de un Patio Gastronómico donde se ofrecen platos típicos de la región, como empanadas, choripanes y pasteles caseros, ideales para degustar mientras se recorre el evento. Este patio se convierte en uno de los puntos de encuentro más concurridos, favoreciendo la interacción entre los ciudadanos y los emprendedores locales.
“El objetivo es que la feria sea un espacio de encuentro, no solo comercial, sino también cultural. Queremos que las familias puedan disfrutar de un buen momento en un ambiente seguro y festivo. El evento se ha vuelto una tradición esperada por los vecinos de Crespo y por los visitantes de localidades cercanas”, comentó el Intendente Marcelo Cerutti, quien estuvo presente en la inauguración del evento.
Además, las autoridades provinciales, como la Vicegobernadora Alicia Aluani, también han acompañado el evento, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para el fortalecimiento de la economía local y el fomento del emprendedurismo. “Estas actividades son clave para el desarrollo de la región. Creemos firmemente en el trabajo de los emprendedores locales, y por eso estamos aquí para apoyarlos”, señaló Aluani, durante su visita.
Actividades para todos los gustos y edades
Uno de los mayores atractivos de la Feria Navideña en Crespo es su variada oferta de actividades para toda la familia. Mientras los adultos disfrutan de las compras y el ambiente festivo, los niños tienen su propio espacio de entretenimiento. Juegos inflables, un pelotero gigante y un payaso que recorre el lugar son solo algunas de las actividades pensadas para los más pequeños. Además, a lo largo de la jornada se presentan academias locales de danza, grupos de teatro y música en vivo, lo que mantiene el ambiente animado y lleno de alegría.
“La feria ha crecido muchísimo en los últimos años, y cada vez son más los emprendedores que se suman. Este año, incluso tenemos más de 80 puestos, y las actividades para los niños también han sido un éxito. Estamos muy contentos con la respuesta de la gente”, afirmó Vanina Schrooh, responsable de la Dirección de Emprendedurismo de Crespo.
La Feria Navideña en Crespo continúa siendo una excelente opción para aquellos que buscan productos únicos, hechos a mano, y para quienes desean vivir una experiencia navideña en un entorno auténtico y lleno de tradiciones.
Palabra del público presente