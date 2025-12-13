Tiroteo en una Universidad de Estados Unidos dejó dos muertos y varios heridos graves

El tiroteo en la Universidad de Brown conmocionó a la comunidad académica tras un ataque armado en un edificio de ingeniería. Dos personas murieron, ocho resultaron heridas y el sospechoso fue detenido por las fuerzas de seguridad.
El tiroteo en la Universidad de Brown ocurrió durante la tarde en el edificio de ingeniería Barus & Holley y dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos ocho heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos. Según informó oficialmente la casa de estudios, los heridos permanecían en estado crítico pero estable, mientras que el atacante fue reducido y detenido.
La alerta por “tirador activo” fue recibida por la policía local y, de inmediato, la universidad notificó a estudiantes, docentes y personal alrededor de las 17:00 hora local. A través de mensajes de emergencia, se instó a la comunidad a refugiarse y cumplir con los protocolos de seguridad vigentes para este tipo de situaciones extremas.
Las autoridades universitarias expresaron su “profundo lamento” por lo ocurrido y confirmaron el acompañamiento institucional a las familias de las víctimas, al tiempo que se suspendieron las actividades académicas en el campus de Providence.
Operativo policial y respuesta de emergencia
Tras la alerta inicial, efectivos de la policía de Brown y de la ciudad de Providence se desplazaron rápidamente al lugar. El operativo incluyó la participación de múltiples agencias policiales y de emergencia, que acordonaron la zona para garantizar la seguridad y asistir a los heridos.
Mientras se desarrollaba el procedimiento, la universidad mantuvo el estado de “situación continua” y reiteró a la comunidad la necesidad de seguir el protocolo conocido como “Corran, Escóndanse, Luchen”, utilizado en Estados Unidos ante amenazas armadas.
Las fuerzas de seguridad confirmaron horas más tarde que el sospechoso estaba bajo custodia y que no existía un riesgo adicional para el campus, lo que permitió levantar de forma progresiva la alerta. (Con información de NA)