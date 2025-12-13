Becas Progresar: calendario de pago de diciembre 2025 y cómo recuperar el 20% retenido

La ANSES confirma las fechas de pago de las Becas Progresar para diciembre y detalla cómo los estudiantes pueden recuperar el 20% retenido, sujeto a requisitos académicos.
La Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano confirmaron el calendario de pago de las Becas Progresar correspondientes a diciembre de 2025. Esta cuota corresponde al pago de noviembre debido al sistema de liquidación a mes vencido, como se establece en la normativa vigente. A través de la ANSES, los beneficiarios podrán cobrar según la terminación de su DNI, y la fecha de pago ya está fijada para cada grupo de beneficiarios. El monto mensual sigue siendo de $35.000, aunque con una retención del 20% para los estudiantes de los niveles obligatorio y superior durante su primer año de beca. Esta retención será devuelta a quienes cumplan con los requisitos establecidos por el programa hacia el final del año.
El calendario de pagos establece las siguientes fechas de cobro para diciembre de 2025:
Lunes 15: DNI terminados en 0 y 1
Martes 16: DNI terminados en 2 y 3
Miércoles 17: DNI terminados en 4 y 5
Jueves 18: DNI terminados en 6 y 7
Viernes 19: DNI terminados en 8 y 9
Es importante tener en cuenta que no todos los beneficiarios recibirán el pago en diciembre, ya que aquellos que hayan cobrado la totalidad de las cuotas del ciclo 2025 no tendrán asignado un depósito este mes. La resolución 388/2025 establece que los beneficiarios de la primera convocatoria recibirán 12 cuotas anuales, mientras que los de la segunda convocatoria accederán a 6 cuotas.
Cómo recuperar el 20% retenido y qué requisitos deben cumplir los estudiantes
Para los estudiantes que aún no han recibido la totalidad de su beca, es importante recordar que existe una retención del 20% aplicada al monto mensual de las becas durante el primer año. Esta suma será devuelta hacia finales de 2025, siempre y cuando los beneficiarios hayan cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos establecidos por el programa.
El primer requisito para recuperar el 20% retenido es que la escuela o institución educativa debe validar la condición de alumno regular de manera digital. Para ello, los estudiantes deberán asegurarse de que sus datos estén cargados correctamente en el sistema. En caso de que la institución no lo haya realizado, el estudiante debe completar y presentar el Formulario PS.2.68 a través de Mi ANSES o con un turno previo.
Otro aspecto fundamental es que el programa exige que los estudiantes cumplan con las certificaciones escolares en tres períodos durante el año: de marzo a junio, de julio a octubre, y de noviembre a diciembre. Este último período corresponde a la verificación anual, y es clave para la liberación del 20% retenido. La ANSES se encargará de realizar el depósito del monto retenido una vez que las certificaciones sean aprobadas, depositándolo directamente en la misma cuenta en la que se cobra la beca mensual.
Importancia de la validación y los plazos de certificación escolar
Además de la validación por parte de las instituciones educativas, el cumplimiento de los plazos establecidos para las certificaciones académicas es esencial para evitar demoras en la devolución de la retención. Los estudiantes deberán revisar con sus escuelas que todas las validaciones estén correctamente cargadas en el sistema para poder acceder al reintegro sin inconvenientes. Algunas líneas del programa pueden requerir la aprobación de materias adicionales o la participación en cursos complementarios, lo que hace aún más importante que los estudiantes se informen sobre los requisitos específicos para su caso.
Es recomendable que los beneficiarios verifiquen con anticipación si tienen alguna materia pendiente o si necesitan presentar documentación adicional antes de que cierre el período de certificación en diciembre. Esto les permitirá asegurar que recibirán la totalidad del monto correspondiente, sin que se generen inconvenientes ni demoras en el pago.
De esta manera, las Becas Progresar continúan siendo un apoyo fundamental para los estudiantes de Argentina, brindando recursos para el acceso y permanencia en el sistema educativo. Sin embargo, es clave que los beneficiarios mantengan al día todas sus obligaciones para poder aprovechar al máximo los beneficios del programa. (Con información de