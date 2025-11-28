Rubén Forestello estuvo en el Grella, será presentado este lunes y saludó a “todo el mundo Patronato”

REDACCIÓN ELONCE
Rubén Forestello, dijo que está “agradecido con la dirigencia” del club por su regreso a la institución de calle Grella en la capital entrerriana. En tanto, el presidente, Adrián Bruffal, dialogó con Elonce y destacó: “Es una alegría enorme que esté nuevamente en el club”, remarcó.
Rubén Forestello se reunió esta tarde con la dirigencia de Patronato, antes de convertirse oficialmente, en el nuevo director técnico de cara a una nueva temporada de la institución en la segunda categoría del fútbol argentino. El entrenador será presentado este lunes en conferencia de prensa, pero en la tarde de este viernes, recorrió el estadio y se fotografió con la camiseta del rojinegro.
A través de las redes sociales, el Club Patronato, señaló que “la Comisión Directiva informa la contratación de Rubén Forestello, como nuevo director técnico del plantel profesional”, indica el comunicado.
Al mismo tiempo, desde Patronato se indicó que “este viernes, Forestello selló su vínculo con la institución y en los próximos días, se pondrá al mando del equipo para iniciar su segundo ciclo al mando del primer equipo Rojinegro”.
Su cuerpo técnico estará compuesto por: Alejandro Gabriel Meloño Botta (AC), Carlos Marcelo Bangert (EA) y Exequiel Paoloni (PF).
El nuevo Director Técnico del Club Patronato estuvo en la sede social, se reunió con la dirigencia y se tomaron fotos en la cancha. En un breve contacto con Elonce, Rubén Forestello, dijo que está “agradecido con la dirigencia” del club por su vuela a la institución de calle Grella en la capital entrerriana.
El nuevo entrenador que será presentado oficialmente el lunes próximo, y en su recorrida por el estadio, se mostró contento con su regreso a Patronato, a casi 10 años de haber estado en la ciudad cuando el rojinegro estaba en la máxima categoría.
Forestello ya conoce al patrón. Su primera etapa en el Santo de Paraná, comenzó el 4 de enero de 2016, cuando dirigió su primer entrenamiento tras reemplazar a Iván Delfino, el técnico que había logrado el histórico ascenso a la Primera División.
Rubén Forestello tuvo un breve contacto con Elonce y pese a reservar sus palabras para la conferencia de prensa del próximo lunes, quiso enviar sus “saludos para todo el mundo Patronato”, remarcó en su breve mensaje.
Bruffal destacó el regreso
El presidente de Patronato, Adrián Bruffal, dialogó con Elonce y destacó el regreso de Forestello al club. “Estamos inmensamente contentos y alegres. Es una persona de la casa. Conocemos su trabajo profesional, pero también lo conocemos como persona. Cuando empezamos a hablar con Forestello, rápidamente nos pusimos de acuerdo”, dijo Bruffal a Elonce.
Al mismo tiempo, el dirigente señaló que “ahora, llegó el momento de trabajar, de armar el plantel para arrancar el 2026. Es una alegría enorme que esté nuevamente en el club”, remarcó.
En tanto, Víctor Müller, manifestó a Elonce que “Forestello ya conoce el club, pero vamos a estar para para ayudarlo en todo lo que necesite y es lo que necesitaba el equipo: alguien que conozca la casa”, remarcó “el Diablo” Müller.
“Las condiciones están para que se haga un buen campeonato y nosotros vamos a estar ayudándolo a Forestello, para que él pueda hacer las cosas como se debe y poder pelear un campeonato”, remarcó Müller.
“Lo vi que viene con muchas ganas de trabajar, está muy contento de volver a estar en Patronato. Para nosotros como directivos, poder ver que viene con muchas ganas de trabajar, es muy importante”, dijo el exjugador a Elonce y agregó: “Dios quiera que pueda arrancar con el pie derecho y empezar a hacer cosas importantes”.
En tanto, el vicepresidente de Patronato, Dante Molina, consideró que se trata de “una nueva etapa, un nuevo comienzo. Los nuevos comienzos renuevan las esperanzas y estamos muy entusiasmados, tuvimos un buen campeonato el año pasado”, dijo el dirigente a Elonce y agregó que “vamos a mantener una base de ese equipo y este año vamos a buscar mejorar como hacemos todos los años. Vamos a trabajar para eso con Forestello y vamos a tratar de que los resultados sean los mejores”, remarcó.