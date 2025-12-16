Padre e hijo tuvieron un sólido desempeño en una competencia de bicicross en Colombia

Marcos y Jonás Fuentes tuvieron una gran participación en una competencia de bicicross en Colombia.

“Gracias a Dios nos fue muy bien. Entrenamos mucho para esta carrera porque nos pusimos como objetivo la competencia ya que recibimos la invitación de Antioquia. Nos pusimos como meta, si bien ya veníamos pensando en esta competencia hace tiempo. Era un sueño mío y justo se dio ahora que lo invitaron a él (a su hijo Jonás) por el campeonato obtenido en el sudamericano y me la enviaron a mí”, sostuvo Marcos.

Sobre los fundamentos de su sueño de competir en Colombia, señaló sus fundamentos: “Es la carrera más grande de Latinoamérica y la más bonita también. Tiene algo especial esa competencia porque es como un Mundial, tanto por el nivel y el ambiente. Hubo 17 países en esa competencia y era un sueño volver a esa pista que fue el primer lugar donde fui finalista en un Mundial”.

Foto: Elonce.

Jonás, por su lado, habló de su experiencia: “En la carrera estuve bastante tranquilo. Después los roles se invirtieron porque yo estaba más nervioso por mi papá que él por mí porque él era el que definía uno de los primeros puestos en la final”.

“Ya he participado en competencias internacionales, pero es la primera vez que lo hago en rodado 20 y compitiendo con gente de más países”, sostuvo el adolescente. En su caso, se involucró a los dos años arriba de la bicicleta y retomó tras la pandemia, hace cinco años.

Foto: Elonce.

“Medellín me despertó de nuevo, venía apagado y había perdido un poco esa motivación y esa hambre de correr y de ganar. No sé qué tiene esa pista que siempre me despierta y ahora tengo más ganas de seguir corriendo”, comentó Marcos.