Gimnastas vivieron “una experiencia trascendental” al hacer podios en torneo nacional

REDACCIÓN ELONCE
Integrantes de un grupo de gimnasia federada regresaron de un campeonato nacional con medallas, aprendizajes y una experiencia inédita al competir en una de las pedanas oficiales más importantes del país, tras meses de preparación y esfuerzo colectivo, supo Elonce.
Las gimnastas entrerrianas -Nerea Ciarroca, Renata Martínez y Priscila Jaime- tuvieron una sobresaliente participación en el Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia, desarrollado del 10 al 14 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, donde lograron importantes resultados deportivos y vivieron una experiencia formativa "trascendental" para su crecimiento, tanto deportivo como profesional. El certamen reunió a delegaciones de distintas provincias y significó el debut nacional para varias de las jóvenes competidoras.
El equipo entrenó y se preparó bajo la coordinación del profesor Franco Colman. Tras una etapa previa cargada de expectativas, la competencia permitió medir el nivel alcanzado frente a escuelas con amplia trayectoria en la disciplina. Además de los resultados, las gimnastas destacaron el valor del aprendizaje adquirido al observar entrenamientos, rutinas y métodos de preparación de atletas de todo el país.
Colman, por su parte, explicó que "el desafío fue doble", ya que además de acompañar al grupo como entrenador participó por primera vez como juez nacional, representando a la provincia de Entre Ríos. Señaló que la experiencia resultó "enriquecedora tanto en lo profesional como en lo personal", al compartir criterios y conocimientos con jueces de distintas jurisdicciones.
Medallas y categorías
Las gimnastas compitieron en diversas categorías, que incluyeron infantil, dupla, desarrollo nacional, juvenil y senior. Entre los logros más destacados, Renata Martínez obtuvo la medalla de oro a nivel nacional, mientras que otras integrantes alcanzaron posiciones de podio, consolidando un desempeño que superó las expectativas iniciales del grupo. "Fue muy emocionante y me dio enseñanzas para nuevos campeonatos", reveló.
Las atletas coincidieron en que el objetivo principal no fue únicamente el resultado, sino la posibilidad de competir en un escenario soñado. "Se nos ponía la piel de gallina al pisar ese piso, que era soñado", reveló Nerea. "Fue una experiencia única porque hace mucho soñamos con poder representar a Entre Ríos y estar en ese lugar, y que por fin se haya hecho realidad fue muy emocionante", completó Priscila.
"Fuimos a disfrutar y al volver, ya empezamos a entrenar. No paramos", destacó Nerea, quien obtuvo el tercer puesto en su categoría.
El campeonato se desarrolló sobre una pedana oficial de alto nivel, una de las pocas existentes en el país, lo que le otorgó un valor simbólico especial a la participación.
Un antes y un después
Las gimnastas aseguraron que la competencia marcó un punto de inflexión en su manera de entrenar y proyectarse a futuro. Tras el regreso, retomaron rápidamente las prácticas con mayor motivación y nuevos objetivos, entre ellos la posibilidad de clasificar a certámenes internacionales, luego de que se anunciara que un campeonato sudamericano se realizará en Argentina el próximo año.
Desde el cuerpo técnico remarcaron que la gimnasia es una disciplina que exige constancia, paciencia y superación permanente, y que estos logros funcionan como "un impulso" para seguir creciendo. Asimismo, destacaron el acompañamiento solidario de la comunidad, que colaboró para hacer posible el viaje y la participación en el torneo.
Finalmente, desde la escuela de gimnasia informaron que las actividades continuarán con una gala de cierre de año prevista para este viernes, y el 6 enero se retomarán los entrenamientos y talleres, manteniendo abierta la posibilidad de que nuevos interesados se sumen a la disciplina. Los interesados en mayor información deben comunicarse a través de Instagram a /somos.gimnasiaa o al teléfono 343 4063357.