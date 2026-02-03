 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Tragedia en Villa Devoto

Dos pequeños de 2 y 4 años y su niñera murieron por un escape de gas

El trágico hecho ocurrió en un barrio porteño. La mujer que cuidaba a los menores falleció en el acto, mientras que los niños murieron en el hospital.  

3 de Febrero de 2026
Tragedia en Villa Devoto
Tragedia en Villa Devoto

El trágico hecho ocurrió en un barrio porteño. La mujer que cuidaba a los menores falleció en el acto, mientras que los niños murieron en el hospital.  

Una niñera de 32 años y dos chicos de 2 y 4 años, a quienes cuidaba, murieron este lunes como consecuencia de un escape de gas en el departamento en el que se encontraban, en el barrio porteño de Villa Devoto.

 

Personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación, alrededor de las 18, luego de un llamado al 911 de parte de la madre de los niños que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

 

Al lugar se trasladaron también Bomberos de la Ciudad y el SAME, que constató el fallecimiento de la mujer, de 32 años, y dispuso el traslado de los menores al Hospital Zubizarreta.

Sin embargo, posteriormente, los niños, de 2 y 4 años, fallecieron en el centro asistencial, indica NA.

 

En el lugar intervino personal de la empresa Metrogas, que procedió al corte del suministro gaseoso y se investigan los motivos de la fuga.

Temas:

Escape de gas Muerte niños niñera villa devoto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso