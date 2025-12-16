Festival Nacional del Chamamé de Federal: "Es canto, rezo y danza, nos identifica como un idioma universal"

Se realizó el lanzamiento del 51º Festival Nacional del Chamamé de Federal, que se desarrollará del 31 de enero al 8 de febrero de 2026.

Dos de los integrantes de la Embajada Oficial del Festival dialogaron con Elonce y contaron cuáles son sus expectativas y cómo viven este evento tan especial en cada edición.

Agustina Gauna, expresó: “Estamos muy contentos, muy ansiosos por todo lo que se viene. Hoy pudimos compartir un poco más de información de la que veníamos ya compartiendo en redes sociales. Ya se habló de la cartelera por día, se habló del posible precio de la entrada, cuándo se va a largar. Anunciaron que el 10 de enero se va a hacer el lanzamiento en Federal y la inauguración del Museo del Chamamé de nuestra Estación de Ferrocarril. Son un montón de noticias hermosas que pudimos compartir, sumando música”.

Uno de los detalles especiales de esta edición es la inclusión de la chamarrita en la programación. “Desde hace dos años se implementa tener el invitado especial, que sea también entrerriano o que haga música del litoral, y en este caso es la chamarrita. Tanto jueves, viernes, sábado y domingo, es decir 5, 6, 7 y 8 de febrero, vamos a estar disfrutando de chamamé pero también de chamarrita”, detalló.

El festival no solo genera expectativas por la cartelera artística, sino también por lo que significa para quienes lo viven desde pequeños. “Es una emoción muy grande vivirlo todos los años. Yo siempre digo que voy desde que estoy en la panza de mi mamá. Ella en 1998, que fue cuando yo nací, en febrero de 1998, estuvo presente en el festival. Yo nací al mes de que fue y de ahí no dejé de ir. Hasta ahora nunca he faltado a ninguna edición. Estar tanto detrás del escenario como arriba es increíble. Me estoy formando en la música desde los 8 años y uno de los sueños para todos los chamameceros es llegar a Federal, al escenario mayor. Fue un sueño cumplido en el 2020, ya cuando Teresa Parodi me invitó por primera vez a subir a su escenario y de ahí gracias a Dios no he parado”.

Pajarito Silvestre, por su parte, manifestó que “es una alegría y una responsabilidad muy grande transmitirle a la gente lo que es nuestra música, o por lo menos tratar de transmitirlo. Somos una agrupación que apuesta a las historias del pueblo, nos animamos a escribir algunas canciones, así que siempre estamos tratando de hacer carne las historias en las vivencias de lo que es Federal, y no solamente Federal, sino también lo que es Entre Ríos. Compartimos la misma idiosincrasia, pero Federal nos congrega y nos da la posibilidad de que podamos expresarnos a través del chamamé y la chamarrita”.

El chamamé es, sin lugar a dudas, el gran protagonista del festival, pero también lo es la calidez de su gente y la comunidad que se forma en torno a la celebración. “Hay un lugar que está destinado para que se puedan instalar carpas, donde se vive una fiesta en familia. Ya cada uno tiene su lugar. En el camping sucede lo mismo y en el festival también. La gente que alberga a los turistas, a la gente que va a visitarnos, es como una familia para los demás. Esto es Federal, es lo que estamos viviendo acá casi sin conocernos. Estamos en esto que es la comunión, por eso el chamamé es canto, rezo y danza, porque a veces eso nos identifica como un idioma universal. Es un sapucay que nace del alma”, reflexionó. Elonce.com

