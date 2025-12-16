Mbappé le ganó un juicio al PSG: el club le deberá pagar 70 millones de dólares

El monto corresponde a una disputa sobre salarios y bonificaciones que se le debían al futbolista al finalizar su contrato. La decisión se produjo en medio de acusaciones de “traición y acoso”. El club apelará el fallo. Los detalles.
Un tribunal laboral de París dictaminó que el Paris Saint-Germain (PSG) debe pagar más de 60 millones de euros (70 millones de dólares) a Kylian Mbappé. Este monto corresponde a una disputa sobre salarios y bonificaciones que se le debían al futbolista al finalizar su contrato con el club, antes de su fichaje con el Real Madrid en 2024.
El Conseil de prud’hommes de París falló a favor del jugador el martes, en medio de acusaciones de traición y acoso relacionadas con la ruptura de su relación con el PSG.
Mbappé le ganó un juicio millonario al PSG
El fallo se acerca al reclamo inicial de Mbappé de 55 millones de euros. La abogada de Mbappé, Delphine Verheyden, afirmó que el jugador había estado pidiendo durante 18 meses el pago de sus salarios y bonificaciones por el trabajo realizado. Verheyden indicó que el futbolista estará feliz de cerrar este capítulo, ya que era crucial para él recibir el pago por el trabajo que hizo mientras jugaba en el PSG.
En noviembre pasado, los abogados de Mbappé habían afirmado que el PSG le adeudaba más de 260 millones de euros (305 millones de dólares), mientras que el PSG reclamaba 440 millones de euros del futbolista, citando daños y una “pérdida de oportunidad” tras su salida como agente libre.
La tensa relación entre el ganador de la Copa del Mundo de 2018 y el club campeón europeo se resquebrajó cuando Mbappé decidió en 2023 no extender su contrato, el cual estaba programado para expirar en el verano de 2024. Esta decisión privó al club de una cuantiosa suma por transferencia, a pesar de que le habían ofrecido el contrato más lucrativo en la historia del PSG cuando firmó un nuevo acuerdo en 2022.
Debido a la disputa, el jugador fue excluido de una gira de pretemporada y se le obligó a entrenar con los suplentes. Mbappé se perdió el partido inaugural de la liga, aunque regresó a la alineación para una última temporada tras mantener conversaciones con el club, discusiones que son centrales en la disputa legal.
El club acusó a Mbappé de retractarse de un acuerdo de agosto de 2023 que, supuestamente, incluía una reducción salarial si se marchaba gratis, un pacto destinado a proteger la estabilidad financiera del PSG.
El club argumentó que Mbappé ocultó su decisión de no extender su contrato durante casi 11 meses (desde julio de 2022 hasta junio de 2023), impidiendo que el club realizara una venta y causando un daño financiero significativo. Por ello, el PSG lo acusó de violar obligaciones contractuales y los principios de buena fe y lealtad. El club llegó a reclamar un total de 440 millones de euros en daños, incluyendo 180 millones de euros por la oportunidad perdida de transferir a Mbappé, debido a que el jugador había rechazado una oferta de 300 millones de euros del club saudí Al-Hilal en julio de 2023.
Por su parte, los abogados de Mbappé insistieron en que el PSG nunca presentó pruebas de que el delantero acordara renunciar a cualquier pago. Afirmaron que el club no pagó salarios y bonificaciones de abril, mayo y junio de 2024. Los asesores del futbolista declararon que Mbappé cumplió escrupulosamente con sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años, hasta el último día. Además, señalaron que el jugador hizo todo lo posible para evitar litigios, incluso retirando una denuncia de acoso en un espíritu conciliador.
El PSG rechazó todas las acusaciones de acoso, destacando que Mbappé participó en más del 94% de los partidos en 2023-24 y siempre trabajó bajo condiciones conformes con la Carta del Fútbol Profesional.
Reacciones y próximos pasos
El fallo del tribunal puede ser apelado y es poco probable que ponga fin a la disputa. El PSG emitió un comunicado indicando que ha actuado de “buena fe y honestidad en todo momento”.
Los representantes de Mbappé indicaron que el fallo “confirma que los compromisos deben ser honrados”. Añadieron que el dictamen “restaura una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la ley laboral se aplica a todos”.
Mbappé se unió al Real Madrid en el verano de 2024 en un fichaje gratuito, después de haber establecido un récord con 256 goles anotados en siete años en el PSG. El PSG, por su parte, conquistó la Liga de Campeones este año sin él. (Fuente: La Voz)