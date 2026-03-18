La provincia de Entre Ríos participó del encuentro nacional para analizar políticas deportivas

Autoridades del área deportiva de todo el país participaron en la primera reunión federal del deporte de 2026, realizada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro reunió a funcionarios provinciales con el objetivo de analizar programas nacionales y debatir sobre la realidad del deporte en las distintas jurisdicciones. En ese marco, Entre Ríos estuvo representada por autoridades de la Secretaría de Deportes.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, y contó con la participación de ministros, secretarios y responsables de las áreas deportivas provinciales. Por Entre Ríos asistieron el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi. Ambos participaron de las mesas de intercambio y del análisis de políticas deportivas a nivel federal.

Debate sobre la realidad del deporte en las provincias

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados al desarrollo del deporte en el país. Entre ellos se analizaron programas nacionales, experiencias provinciales y problemáticas comunes que atraviesan los sistemas deportivos locales. Según indicaron los organizadores, el objetivo fue fortalecer la coordinación entre Nación y las provincias.

El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, destacó la importancia de este tipo de reuniones para compartir experiencias y generar debates sobre la situación actual del sector. “Además de la presentación de los Juegos Evita y de Adultos Mayores, se generó un debate muy interesante sobre la realidad del deporte en el país. Muchas de las problemáticas que tenemos como provincia se repiten en distintos lugares”, señaló.

Uranga en la reunión.

El funcionario también destacó el interés que generó en otras jurisdicciones la ley de Mecenazgo Deportivo recientemente aprobada en Entre Ríos. “Es un trabajo que llevó más de dos años y nos llena de orgullo que otras provincias estén mirando esta herramienta como referencia para impulsar el financiamiento del deporte”, expresó.

Presentación de los Juegos Evita 2026

Durante la jornada también se presentaron los lineamientos de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026. La final nacional se realizará en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. Se trata de uno de los principales programas de desarrollo deportivo para jóvenes de todo el país.

Además, se informó que los Juegos Nacionales de Adultos Mayores se desarrollarán en la provincia de San Juan. El evento está previsto entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Ambas competencias forman parte del calendario deportivo nacional.

El encuentro permitió además avanzar en la conformación de mesas de trabajo entre distintas provincias. Desde Entre Ríos señalaron que el objetivo es fortalecer la cooperación entre jurisdicciones y abordar de manera conjunta los desafíos que enfrenta el desarrollo del deporte en todo el país.