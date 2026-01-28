Nico Vázquez y la foto de su primera salida oficial con Dai Fernández

Nico Vázquez y Dai Fernández se dejaron ver juntos y asistieron al estreno de Astor, Piazzolla Eterno en el Teatro Colón.
El actor Nico Vázquez sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen junto a su pareja, Dai Fernández, a pocos meses de su oficialización. Los novios disfrutaron de una cita en el Teatro Colón.
Los protagonistas de “Rocky” asistieron al estreno de Astor, Piazzolla Eterno, una obra que recorrió el legado del histórico músico argentino.
A través de sus historias de Instagram, Vázquez publicó un collage de fotos junto a su novia, luciendo sonrientes y amigables con la prensa en lo que marca su primera salida oficial como pareja.
Los novios eligieron un look sobrio y elegante para desfilar por el Teatro Colón. Dai lució un vestido negro que acentuaba sus curvas, mientras que el actor lució una camisa blanca desabotonada y un pantalón de vestir color negro.
En una reciente entrevista, Nico relató que Dai se convirtió en su gran sostén tras su ruptura con Gimena Accardi, con quien estuvo en pareja por casi dos décadas. El romance comenzó a gestarse luego de un viaje a Mar del Plata con el elenco, donde sintieron un cambio en su relación y decidieron dar el gran salto.