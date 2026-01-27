Rowing ilusiona con un gran arranque en la Liga Nacional de Vóley

REDACCIÓN ELONCE
Rowing comenzó la Liga Nacional de Vóley con resultados positivos, se hace fuerte de local en el Parque berduc y sueña con pelear el ascenso, apoyado en un grupo unido, experiencia, juventud y el acompañamiento del público.
Rowing tuvo un comienzo alentador en la Liga Nacional de Vóley y rápidamente se posicionó como uno de los equipos protagonistas del certamen. Con un invicto jugando en el Parque Berduc y un plantel que combina experiencia y juventud, el conjunto paranaense alimenta la ilusión de quedar entre los primeros cuatro de su zona y luchar por el ascenso a la máxima categoría.
“Nos venimos haciendo fuerte de local, que eso era nuestro objetivo para poder llegar a quedar dentro de los cuatro primeros y poder luchar por un ascenso a la máxima categoría”, expresó Mariano, capitán del equipo, quien destacó el entusiasmo que se vive puertas adentro tras el buen arranque del torneo.
El inicio positivo no es casualidad. Según el referente del plantel, el proceso comenzó mucho antes del debut oficial. “Nos venimos preparando desde principio de noviembre, entrenando doble turno todos los días”, explicó, remarcando el esfuerzo sostenido y la planificación como claves para los resultados obtenidos.
Un grupo consolidado y una localía fuerte
Además del trabajo físico y táctico, Mariano subrayó la importancia del grupo humano que se formó en Rowing. “Pudimos formar un buen grupo que eso se ve dentro de la cancha, que somos todos compañeros, todos tiramos por el mismo lado”, señaló, destacando la unión como uno de los pilares del presente deportivo.
El Parque Berduc se transformó en un verdadero bastión. Allí, Rowing ganó todos sus partidos y se apoyó en un público que acompaña y empuja. “La verdad que la gente nos sorprendió porque nos han acompañado mucho y el Berduc quedó muy lindo comparado a lo que era antes”, comentó José, locutor del equipo y una de las voces del vestuario.
La meta ahora es dar un paso más y trasladar esa solidez al juego como visitante. “Ahora la idea es ganar de visitante, que sería algo importante para dar ese pasito y consolidarse”, reconocieron desde el cuerpo del plantel.
El desafío de la competencia y el objetivo claro
El objetivo está bien definido desde el inicio. “El objetivo que nosotros nos planteamos al principio cuando arrancamos es quedar en el grupo cuatro primeros”, remarcaron, conscientes de que ese lugar les permitirá pelear por el ascenso.
Actualmente, Rowing se mantiene en zona de clasificación, pese a algunos tropiezos fuera de casa. “Tuvimos el bachecito ahí de visitante”, reconocieron con autocrítica.
El mensaje hacia los más chicos es claro. “El mensaje es que ellos puedan el día de mañana llegar a algo un poco más alto de que lo que nosotros no pudimos hacer”, explicaron, con la intención de fortalecer el proyecto deportivo a largo plazo y alimentar las divisiones inferiores.
Refuerzos y mirada externa
Valentín, uno de los refuerzos provenientes de Buenos Aires, también destacó el clima que se vive en el club. “Me encontré con un club muy lindo”, afirmó, resaltando el espíritu familiar y competitivo del grupo.
Además, valoró la ciudad y el proyecto de Rowing. “La verdad que ahora estoy más que contento y aprovechando esta linda ciudad”, cerró, reflejando el buen momento que atraviesa la institución tanto dentro como fuera de la cancha.