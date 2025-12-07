TC en La Plata: Canapino festejó su flamante título con su 6ª victoria del año

El "Titán" logró el campeonato en una jornada histórica, donde además alcanzó su sexto triunfo de la temporada y sigue escribiendo su legado en el Turismo Carretera.
Agustín Canapino, el “Titán” del automovilismo argentino, se coronó campeón por quinta vez en el Turismo Carretera durante el fin de semana en La Plata, tras un contundente triunfo en la serie que le permitió alcanzar una diferencia de puntos inalcanzable para sus perseguidores. El piloto del Canning Motorsport celebró con su 6ª victoria de la temporada, dejando en claro su dominio en la categoría. El podio de la jornada lo completaron Mariano Werner (Mustang) y Nicolás Di Palma (Camaro), quienes acompañaron al campeón en el cierre de la Copa de Oro 2025.
"Estoy sin palabras. Se lo dedico a mi viejo, que estuvo conmigo todo este tiempo", expresó emocionado Canapino tras la carrera, dejando en claro que este logro no solo es una consagración deportiva, sino también un homenaje a su familia y su equipo. "Gracias al Canning Motorsport y a Martín Costanzo, porque formamos un equipo hermoso", agregó el quíntuple campeón, visiblemente emocionado y consciente del hito que acaba de alcanzar.
Un 2025 perfecto: Canapino alcanza su 17º título nacional
Este 2025 será recordado como un año histórico para Agustín Canapino, quien no solo se consagró campeón de TC, sino que también logró su título número 17 en el automovilismo argentino, superando a Juan María Traverso en la tabla histórica. Canapino, quien ya había alcanzado la gloria en el Turismo Carretera 2000 la semana pasada, ahora puede presumir de ser el piloto más laureado de la historia del automovilismo argentino, un logro que lo coloca en la cima junto a nombres legendarios como Juan Gálvez, Guillermo Ortelli y el mencionado Traverso.
El récord de 17 títulos nacionales habla del trabajo constante y la dedicación de Canapino, quien no solo ha sido un referente dentro de las pistas, sino también una figura ejemplar fuera de ellas. La constancia de su rendimiento y la capacidad de superar desafíos lo han convertido en una de las figuras más queridas y respetadas del automovilismo en Argentina.
La Triple Corona como próximo desafío
Con su victoria en La Plata y su título de TC asegurado, Agustín Canapino ahora pone su mirada en un nuevo objetivo: la Triple Corona del automovilismo argentino. Tras haberse consagrado en el Turismo Carretera y el Turismo Carretera 2000, el piloto de Arrecifes lidera la clasificación del TC Pick Up con una ventaja de seis puntos sobre su principal escolta. La última fecha de la categoría será clave para Canapino, quien, de alcanzar el campeonato en las camionetas, completaría un año perfecto en el que sumaría su tercer gran título de la temporada.
El desafío que representa la Triple Corona es único en la historia del automovilismo argentino, y Canapino tiene la posibilidad de convertirse en el primer piloto en lograr este hito sin precedentes. Su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de vehículos y su enfoque en cada carrera hacen de él un contendiente formidable para cerrar el 2025 con otro gran trofeo. (Con información de Campeones y SoloTC)