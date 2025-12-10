Un árbol cayó sobre un auto durante un temporal de lluvia y viento en Concordia

En horas de la tarde del martes, alrededor de las 17: 15 horas, se registró un fuerte temporal de lluvia y viento en la ciudad de Concordia. Producto de la inestabilidad, un árbol cayó sobre un auto que estaba estacionado, afortunadamente sin lastimar a personas.

Sí se registraron daños de consideración en el Volkswagen, modelo UP, de color gris, que estaba estacionado sobre calle Alvear al 1168. La caída de la rama - de importantes dimensiones - produjo daños en el parabrisas, en el capot y también en la zona del paragolpes.

Según registros informales en zona rural, en Concordia y la región se registraron entre 90 y 100 milímetros de lluvia, durante el temporal que se extendió por más de 24 horas.