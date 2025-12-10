 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Importantes daños

Un árbol cayó sobre un auto durante un temporal de lluvia y viento en Concordia

En la tarde del martes y en medio de un temporal de lluvia y viento, un árbol cayó sobre un auto que estaba estacionado y le produjo importantes daños.

10 de Diciembre de 2025
Un árbol cayó sobre un auto estacionado
Un árbol cayó sobre un auto estacionado Foto: Diario Río Uruguay

En la tarde del martes y en medio de un temporal de lluvia y viento, un árbol cayó sobre un auto que estaba estacionado y le produjo importantes daños.

En horas de la tarde del martes, alrededor de las 17: 15 horas, se registró un fuerte temporal de lluvia y viento en la ciudad de Concordia. Producto de la inestabilidad, un árbol cayó sobre un auto que estaba estacionado, afortunadamente sin lastimar a personas.

Sí se registraron daños de consideración en el Volkswagen, modelo UP, de color gris, que estaba estacionado sobre calle Alvear al 1168. La caída de la rama - de importantes dimensiones - produjo daños en el parabrisas, en el capot y también en la zona del paragolpes.

 

Según registros informales en zona rural, en Concordia y la región se registraron entre 90 y 100 milímetros de lluvia, durante el temporal que se extendió por más de 24 horas.

 

Temas:

Árbol temporal Concordia Auto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso