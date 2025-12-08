Temporal en Feliciano: cayeron casi 240 milímetros de lluvia en 24 horas

El temporal en Feliciano comenzó alrededor de las 23:20 del domingo y continuó durante toda la madrugada, acumulando aproximadamente 240 milímetros de lluvia en menos de 24 horas. Las precipitaciones superaron ampliamente lo previsto por los pronósticos, que hablaban de entre 40 y 60 mm, generando anegamientos generalizados en calles y barrios.

“Desde la noche de lo que era domingo no ha parado de llover. Ya estaríamos llegando, según me avisan recién, a los 240 mm en menos de 24 horas, lo cual ha puesto a nuestra ciudad en una situación de muchísimos anegamientos”, explicó el intendente Damián Arévalo.

El intendente Damián Arévalo. Foto: Archivo Elonce.

Evacuaciones y asistencia municipal

“Hoy tenemos actualmente una familia de seis personas que ha querido salir, que es de los casos más complicados, y la tenemos en un espacio que tenemos el polideportivo municipal especialmente adaptado donde los contenemos y los cuidamos hasta que puedan volver a su casa. Después otras familias que no han querido salir, son por lo menos ocho familias más que no han querido salir, dejar sus casas y sus pertenencias”, afirmó Arévalo.

En la misma línea, agregó: “Esto es una cuestión que no para de llover y tratamos de ir llegando a medida que tenemos un canal de atención al vecino”, añadió el intendente.

Foto: Archivo Elonce.

Daños materiales y afectación de bienes

El temporal en Feliciano no ha provocado víctimas fatales ni derivaciones a hospitales, pero sí daños materiales importantes, principalmente en muebles, colchones, ropa y pertenencias de los vecinos. Arévalo indicó que la lluvia sobrepasó ampliamente la capacidad de los sistemas de desagüe locales.

“Hay gente que la verdad que ha perdido mucho de sus bienes, que se le ha arruinado mucho los muebles, pero del municipio lo hemos estado asistiendo desde la madrugada hasta ahora”, señaló.

El intendente dialogó con Ivana Centurión, conductora de Noticias a la Noche. Foto: Elonce.

El intendente también destacó que, aunque algunos árboles y ramas cayeron debido a los vientos que acompañaron la lluvia, no se registraron cortes de energía eléctrica ni afectaciones graves en los servicios públicos. “Hubo algunos bajones de luz en la madrugada y hubo más que árboles caídos, muchas ramas caídas”, precisó.

Pronóstico y medidas preventivas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta por tormentas para la región, previendo que las lluvias continuarán hasta la mañana siguiente, aunque con intensidad variable. La ciudad de Feliciano se mantiene en vigilancia constante para prevenir mayores daños.

“Renovaron la alerta naranja que iba a terminar la tarde, la renovaron para la noche y una posible continuidad durante la madrugada. Entendemos que hasta mañana, a las 10, va a seguir lloviendo”, indicó Arévalo.

El mapa de alerta para este martes. Foto: SMN.

El intendente hizo un llamado a la calma y a la cooperación de los vecinos: “Roguemos que sea un error y que lo antes posible, con la ayuda de Dios, se pueda parar un poco lo que nos va a permitir trabajar y atender mejor a la gente”.

Historia de fenómenos extremos en Feliciano

Este tipo de precipitaciones extremas no son comunes, pero no inéditas en Feliciano. Arévalo recordó eventos similares ocurridos en 2015 y 2016, cuando los desbordes de los arroyos afectaron durante varios días a la ciudad. Sin embargo, en esta ocasión, los desbordes duraron solo algunas horas, aunque la lluvia intensa generó anegamientos críticos.

“Es muy difícil poder prever esta cantidad de lluvia caída en tan poco tiempo. Ningún sistema de escurrimiento de las aguas soporta. Cuando cae tanta agua es inevitable que las calles se aneguen y sucedan este tipo de afectaciones”, concluyó el intendente.