Accidentes viales en Entre Ríos: "el exceso de velocidad y la falta de apego a la normativa son los factores principales”

Las cifras de siniestros viales en Entre Ríos durante los primeros 26 días de 2026 encendieron las alarmas: ya se registraron 20 muertes en accidentes de tránsito en la provincia. Para analizar esta situación, Elonce dialogó con Ana María Elle, coordinadora general del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos.

Elle explicó que si bien la provincia mantiene una tendencia estable en la cantidad de siniestros, los accidentes fatales recientes se caracterizan por víctimas múltiples.

La especialista señaló: “Los hechos fatales ocurren en rutas en buen estado y señalizadas. No hay una relación directa entre los hechos y esa variable”.

Recomendaciones para conductores en vacaciones

Con la llegada de febrero y el fin de semana largo de Carnaval, el Observatorio insiste en la necesidad de extremar las medidas de seguridad. "Las víctimas fatales y los hechos que hemos tenido los últimos días también son personas que están de paso por nuestra provincia o por algún trámite en alguna localidad. Mantener los límites de velocidad y respetar la señalización es fundamental. Su hay doble línea amarilla es por algo", advirtió Elle.

Entre las recomendaciones, Elle resaltó la importancia de realizar paradas técnicas cada dos horas y salir con tiempo, evitando apurarse.

El estado de las rutas, aunque no es la causa principal de los accidentes, también puede incidir. "Por ejemplo, en la Autovía 14 sabemos que hay ahuellamientos en muchos tramos. Eso combinado con exceso de velocidad o sobrepasos indebidos provoca despistes y vuelcos, que son los principales siniestros que ocurren en esa vía", explicó Elle.

Concientización y educación vial como prioridad

El Observatorio de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, trabaja en conjunto con la Policía de Entre Ríos y recopila datos de cada siniestro para analizar las causas y prevenir futuros accidentes. "Cada vez que ocurre un siniestro, la información se carga al Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial y nosotros hacemos la descarga de esos datos para analizarlos", detalló Elle.

Sinisestros viales en Entre Ríos: casi un muerto por día en lo que va del año

La concientización en escuelas y eventos masivos es otra de las líneas de acción. "Tenemos muchas solicitudes de escuelas secundarias. La idea es trabajar en conjunto con las escuelas y el Consejo de Educación para ver cómo bajar esa información a todos", señaló Elle, quien destacó la importancia de abordar estos temas especialmente entre jóvenes que empiezan a transitar en vehículos.

Además, en los últimos días el Gobierno Nacional llevó adelante un decreto que prohíbe la obligatoriedad de contenido sobre educación vial en las escuelas a partir de 2026, lo que convierte en un desafío para las provincias continuar con programas de prevención y concientización.

En resumen, el Observatorio enfatiza que la prevención depende tanto de la infraestructura como del comportamiento responsable de los conductores: respetar límites de velocidad, señalización y horarios de descanso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.