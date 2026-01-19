Siniestros viales: familiares de todo el país generan conciencia con un video

REDACCIÓN ELONCE
Familiares de víctimas de siniestros viales de todo el país buscan generar conciencia a través de un video. Elonce dialogó con la hija de una de las víctimas de Entre Ríos.
Familiares de víctimas de siniestros viales de todo el país están llevando adelante una campaña de concientización a través de un video que refleja sus experiencias y busca prevenir nuevos accidentes. Entre ellos, Gabriela, hija de Roberto Loose, quien falleció el 19 de abril de 2021 al ser atropellado mientras cruzaba por una senda peatonal en Nogoyá, compartió su testimonio sobre esta iniciativa.
El proyecto surgió de Madres del Dolor, con participación de familiares de víctimas de distintas provincias. Gabriela explicó: “La idea surge de que los familiares de las víctimas participáramos, porque cada frase está dicha desde la misma experiencia lamentable que hemos pasado; eso también interpela al público que lo ve”.
El rol de las víctimas y la justicia
Sobre la situación judicial de su padre, Gabriela relató: “Hace 5 años que estamos en un proceso judicial. Mi papá iba cruzando la senda peatonal cuando fue atropellado. La causa ya está verificada. El año pasado, en mayo, se elevó a juicio; teníamos fecha en septiembre, pero no pudo realizarse porque el abogado de la defensa estaba preso”.
“La estrategia para desgastar a las víctimas, para que no avancen las causas, es la ralentización de los tiempos”, afirmó.
La demora en los procesos es una constante en casos de siniestros viales. Gabriela señaló: “En algún momento, los grupos de familiares realizamos un relevamiento y comprobamos que, por ejemplo, un juicio por siniestro vial suele llevar tres años y medio o más”. Por eso, las organizaciones de familiares buscan reforzar la prevención y la educación vial, dado que muchas veces la ley no se aplica con eficacia.
“Los siniestros viales son noticias, pero no siempre están la agenda pública de los municipios y las gobernaciones”, reflexionó.
Conciencia social y prevención
Gabriela destacó la necesidad de educar desde la infancia: “En cuanto a lo social, la idea de que la educación vial sea obligatoria en las escuelas. Realmente falta mucha conciencia. A veces me ha tocado compartir talleres, y la gente se conmueve, se interesa”.
Además, la campaña busca mostrar la importancia del respeto al peatón y generar cambios en la sociedad: “Todo el mundo que hoy se va a Uruguay o a Brasil de vacaciones tiene que frenar y ya sabe. Deberíamos seguir ese modelo, es una cuestión de prestar atención, de cuidar al otro, no solamente cuidarme yo”.
Las organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales de todo el país buscan reforzar la legislación, acompañar a quienes atraviesan el proceso judicial y mantener viva la memoria de los afectados, generando conciencia sobre la gravedad de estos accidentes en todo el territorio nacional.