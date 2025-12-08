Renovaron alerta por tormentas para el norte de Entre Ríos: podría caer granizo

Precisaron que la continuidad de la semana podría tener tormentas persistentes para el norte de Entre Ríos al renovarse la alerta amarilla.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona afectada serán los departamentos Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia.

“El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual", destacó en su comunicado.

La zona de Entre Ríos afectada por el mal tiempo. Foto: SMN.

¿Qué pasará en el resto de la provincia?

Se notificó que tanto para la zona centro como para el sur entrerriano continuarán los chaparrones y la inestabilidad a lo largo de la jornada.

Por citar un ejemplo, en la ciudad de Paraná está previsto que también haya ráfagas de viento que podrían superar los 59 kilómetros por hora, además de tener tormentas de variada intensidad desde la madrugada hasta la noche.

¿Cómo continuará el tiempo?

A partir del miércoles, se anticipa un paulatino retorno de las altas temperaturas a Entre Ríos. Ese día llegará a 29 grados, todo a pesar de que será un día nublado.

El jueves, en cambio, podrían retornar las tormentas para la provincia hacia la tarde, aunque la temperatura escalará a los 33 grados. Esto generará la continuidad de la humedad hasta el fin de semana, donde el viernes hará 32ºC y el sábado será el día más caluroso, con una máxima de 35ºC y el cielo totalmente despejado.