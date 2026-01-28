River saca ventaja sobre Gimnasia en el Monumental con un doblete de Quintero

REDACCIÓN ELONCE
River y Gimnasia y Esgrima y Esgrima La Plata se enfrentan en el renovado Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura.
Desde las 20:00 horas, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentan en el estadio Monumental, donde ambos buscarán mantener el puntaje ideal en el Torneo Apertura tras ganar en sus debuts frente a Barracas Central y Racing Club, respectivamente. Pablo Dóvalo es el árbitro principal
Incidencias del partido
25 minutos: Gimnasia se metió en el partido ante un River dubitativo
El Lobo aprovecha un lapso en el que el equipo de Gallardo perdió el control de la pelota y acecha el arco de Beltrán desde la pelota parada.
21 minutos: primeras modificaciones en River
Ian Subiabre y Giuliano Galoppo ingresaron en lugar de Facundo Colidio y Tomás Galván.
18 minutos: Gimnasia se animó tras la expulsión de Viña
A pesar de que River sigue manejando el transcurso del juego, el Lobo tuvo un envión anímico tras la igualdad de hombres e intenta equiparar el duelo.
11 minutos: ¡EXPULSADO VIÑA EN RIVER!
Luego de ser amonestado en el inicio del complemento, el lateral uruguayo llegó tarde en un cruce con Santiago Villarreal y recibió la segunda tarjeta amarilla.
10 minutos: River maneja el duelo a merced
Con el 2-0 en el resultado, el Millonario controla los hilos del encuentro a partir de la posesión de la pelota. Gimnasia busca reaccionar.
4 minutos ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Luego de una buena asociación de la ofensiva del Millonario, Juanfer Quintero definió con precisión dentro del área para el 2-0.
1 minuto ST: primer amonestado en River
Matías Viña cortó a Alexis Steimbach y recibió la tarjeta amarilla.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
40 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Enzo Martínez le cometió infracción a Tomás Galván en la medialuna del área, en el mismo lugar donde bajó a Driussi. En el segundo round entre Juanfer Quintero y Nelson Insfrán, el colombiano se impuso en esta oportunidad con una perfecta ejecución del tiro libre.
37 minutos: otra aproximación de peligro de River
Juanfer Quintero metió un pase filtrado para la llegada de Sebastián Driussi, que no pudo definir con precisión ante la rápida salida del arquero Nelson Insfrán.
33 minutos: ¡Tapadón de Insfrán!
Juanfer Quintero ejecutó el tiro libre con un violento remate al centro del arco. El arquero de Gimnasia logró desviar la pelota por encima del travesaño.
32 minutos: importante tiro libre para River
Enzo Martínez le cometió infracción a Sebastián Driussi en la medialuna del área y fue amonestado por Pablo Dóvalo. Juanfer Quintero agarró la pelota para efectuar la falta sancionada.
30 minutos: Gimnasia resiste en el Monumental con orden defensivo
Zaniratto plantó dos líneas de cuatro futbolistas y soporta las arremetidas del cuadro local. Hasta el momento, el arco defendido por Santiago Beltrán le queda lejos.
27 minutos: otra aproximación de River
El equipo de Gallardo está generando buenas aproximaciones. Gonzalo Montiel remató desviado después de una pared dentro del área.
22 minutos: River controla el duelo en el Monumental
El Millonario exprime al hombre de más que tiene en el terreno de juego y domina el encuentro a partir de la posesión de pelota. El Lobo no logra recuperarse del golpe y tiene problemas para detener las ofensivas desde el sector izquierdo del local.
16 minutos: importantes llegadas de River
Tras una buena intervención de Juanfer Quintero y Tomás Galván, el lateral Matías Viña se metió en el área con la pelota controlada y efectuó un disparo raso que logró atajar el arquero Nelson Insfrán. Segundos más tarde, Sebastián Driussi tiró un remate por encima del travesaño.
12 minutos: ¡EXPULSADO PANARO EN GIMNASIA!
Tras el llamado del VAR, en el que está Germán Delfino, Dóvalo cambió su parecer y le mostró la tarjeta roja al jugador del Lobo. El delantero impactó con la plancha a Fausto Vera.
10 minutos: primer amonestado en el encuentro
Manuel Panaro le cometió una dura infracción a Fausto Vera y Pablo Dóvalo le mostró la amarilla.
8 minutos: disparo de Matías Viña con un encuentro se desarrolla con un ritmo elevado
El equipo de Marcelo Gallardo logra conectar sus líneas con un circuito de juego fluido. Del otro lado, el elenco de Fernando Zaniratto se muestra ágil a la hora de sacar los contragolpes. River se metió al área del Lobo en reiteradas oportunidades y el lateral uruguayo ya efectuó un tiro al arco.
5 minutos: ambos equipos ya mostraron su planificación del partido
Como se esperaba en la previa, River monopoliza la posesión de la pelota ante un Gimnasia que se repliega en su propio campo e intenta golpear con ataques directos.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
River Plate y Gimnasia de La Plata se enfrentan en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura. Pablo Dóvalo es el árbitro principal.
Probables formaciones
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres y Marcelo Torres.