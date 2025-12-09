Temporal en Feliciano: "Llovió el triple de lo que esperábamos", dijo el intendente Arévalo

El temporal en San José de Feliciano comenzó alrededor de las 23:20 del domingo y continuó durante toda la madrugada, acumulando aproximadamente 240 milímetros de lluvia en menos de 24 horas. Las precipitaciones superaron ampliamente lo previsto por los pronósticos, que hablaban de entre 40 y 60 mm, generando anegamientos generalizados en calles y barrios.

El intendente Damián Arévalo, explicó a Elonce que el fenómeno fue de una magnitud inédita para la localidad. “Esperábamos entre 40 y 70 mm para el lunes, pero cayeron el triple, 240 mm. Casi 100 mm en una sola hora, lo que complicó todo desde el primer momento”, señaló.

El sur de la ciudad fue el área más golpeada por el temporal. Dos arroyos atraviesan San José de Feliciano: el Arroyo Coronel y el Arroyo Carrizo, que no pudieron contener el caudal de agua proveniente de las lluvias. Aunque los arroyos no llegaron a desbordar, la falta de capacidad para drenar el agua causó anegamientos en calles y viviendas. “El agua empieza a retroceder en los arroyos, lo que provoca que se desborde por las calles. Aunque no hubo desbordes graves, las viviendas se inundaron por filtraciones a través de los techos, las ventanas y las puertas”, explicó Arévalo.

El intendente informó que, hasta el momento, asistieron a más de 120 familias, de las cuales 10 fueron evacuadas. “Las evacuaciones no son fáciles, las familias no quieren abandonar sus viviendas, así que en muchos casos enviaron a los menores a casas de amigos o familiares, mientras que los adultos se quedaron en sus casas”, detalló. Las personas evacuadas fueron alojadas en el polideportivo municipal, donde se les brindaron alimentos, agua caliente y condiciones mínimas de alojamiento. “En ese lugar, tienen baño, cocina y una mejor situación, dado que sus viviendas siguen húmedas”, agregó.

El impacto del temporal también afectó la infraestructura urbana. Los puentes y alcantarillas de la ciudad, que resistieron durante las 24 horas de lluvia constante, fueron severamente dañados por el caudal de agua. “Era agua, y más agua, que no paraba de caer. Empezaba a llover con fuerza y los baldazos de agua eran continuos”, relató el intendente. En medio de la oscuridad, la situación se volvió caótica: “Uno no veía nada, se estaba tratando de sacar a las familias, pero no sabía ni dónde se pisaba, todo estaba inundado, las calles se habían convertido en verdaderas lagunas”. La falta de visibilidad complicó aún más las tareas de rescate, y las máquinas no podían operar en esas condiciones extremas. Afortunadamente, con la mejora de las condiciones climáticas y la disminución de la lluvia, se pudo comenzar a trabajar con maquinaria pesada para “hacer que el agua escurra más rápido y se canalice hacia los arroyos, sacando el agua acumulada de la ciudad”.

A pesar de que las lluvias han cesado, las condiciones siguen siendo complicadas. La humedad en las viviendas es elevada y el proceso de limpieza y desinfección tomará tiempo. “Las familias están ansiosas por regresar a sus hogares, pero necesitamos asegurarnos de que estén en condiciones para que puedan volver con seguridad”, afirmó Arévalo. La ciudad continúa bajo un proceso de evaluación tanto de las viviendas como de la infraestructura pública para determinar las tareas a seguir.

Por último, el intendente manifestó que, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas mejorarán a partir de la tarde de este martes, lo que permitirá una evaluación más detallada de la situación. “Hoy estamos en un periodo de evaluación. Mientras las aguas sigan bajando, podremos trabajar mejor en las calles y ayudar a las familias a recuperar sus viviendas. Estamos evaluando bien las condiciones, y con la bajante del agua podremos tener un panorama más claro de la situación”, explicó.

De manera preventiva, ya se han cerrado "dos o tres alcantarillas y puentes" en la ciudad, debido al daño sufrido por las intensas corrientes de agua durante las 24 horas de lluvia. Estos elementos de infraestructura han quedado "muy debilitados" y, por lo tanto, se busca asegurarse de que estén en condiciones óptimas antes de permitir el paso de peatones y vehículos.