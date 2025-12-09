Temporal en Feliciano: "La ciclogénesis encontró su apogeo en ese lugar", explicó meteorólogo

El temporal en Feliciano comenzó alrededor de las 23:20 del domingo y continuó durante toda la madrugada, acumulando aproximadamente 240 milímetros de lluvia en menos de 24 horas. Las precipitaciones superaron ampliamente lo previsto por los pronósticos, que hablaban de entre 40 y 60 mm, generando anegamientos generalizados en calles y barrios.

Germán Heinzenknecht, meteorólogo, explicó a Elonce cómo se desarrolló este evento y qué se espera del tiempo en los próximos días.

Según informó, las intensas lluvias en Feliciano fueron el resultado de una serie de condiciones meteorológicas previas, que incluyeron altas temperaturas y la llegada de aire muy húmedo a la región. "El sábado, para el domingo, empezó a ingresar aire un poco más fresco del sur. Del domingo para el lunes se empezaron a activar tormentas en el centro de la provincia", señaló el especialista.

Aunque las tormentas inicialmente fueron moderadas, en el norte de Entre Ríos las precipitaciones se intensificaron considerablemente. Heinzenknecht describió el fenómeno como una "ciclogénesis", es decir, un centro de baja presión que generó las condiciones ideales para grandes lluvias. Esta es una herramienta meteorológica habitual para el desarrollo de precipitaciones, pero en este caso, el fenómeno se intensificó por la acumulación de calor y humedad.

Feliciano como epicentro

La localidad de Feliciano fue el epicentro de las lluvias más intensas. "En 24 horas tuvimos eventos realmente muy significativos. Para tener una idea, la media mensual de lluvia en diciembre es de 150 mm y ahora estamos hablando de valores que superaron ampliamente, en 24 horas, la media mensual", explicó Heinzenknecht.

En otras localidades cercanas, las precipitaciones fueron menores. Por ejemplo, en áreas adyacentes, los registros fueron de 50 a 80 mm. "El epicentro estuvo en Feliciano, y fue el lugar donde la baja presión, la ciclogénesis, encontró su apogeo", aclaró el meteorólogo.

Desafíos en la gestión del agua

Uno de los mayores problemas derivados de este fenómeno fue la gestión del agua. Heinzenknecht destacó que, en zonas urbanas, los sistemas de drenaje pluvial no pudieron soportar la enorme cantidad de agua caída. "La gestión del agua es el problema. Cuando tenemos un acumulado tan importante, no hay manera de gestionarlo, y produce muchos inconvenientes", señaló.

Si bien en áreas rurales la situación fue más manejable, en las ciudades la lluvia provocó serios trastornos debido a la capacidad limitada de los pluviales. El impacto se extendió tanto a las zonas urbanas como a las rurales, aunque los efectos fueron más agudos en las primeras.

Pronóstico a corto y largo plazo

El pronóstico para los próximos días augura un período de estabilidad. Según Heinzenknecht, la región experimentará días más tranquilos, con una ligera mejora en las condiciones climáticas. "Se vienen días más estables, pero luego con regreso de calor. Vamos a tener más o menos 10 días sin mayores eventos significativos", anticipó.

No obstante, a partir del 19 de diciembre se espera otro evento climático de gran cobertura que podría afectar a toda la provincia, trayendo lluvias significativas, especialmente a las áreas que no recibieron precipitaciones importantes en las últimas semanas. "Estas lluvias van a ser muy bienvenidas para el centro y el sur de la provincia, que han tenido muy poca lluvia", señaló Heinzenknecht.

Un verano con altas temperaturas

Más allá de los eventos a corto plazo, Heinzenknecht también analizó lo que se puede esperar para el verano. "En general, lo que se espera es un patrón bastante tropical, con muchas masas de aire tropical llegando a toda la región", dijo. Esto se traducirá en temperaturas superiores a lo habitual, aunque, según el meteorólogo, no serán tan extremas como el verano pasado. "El año pasado entre finales de diciembre y el 20 de enero tuvimos 25-30 días muy duros. Este año no será tan riguroso", aclaró.

Sin embargo, advirtió que los primeros días de enero podrían ser complicados para la agricultura, con menos lluvias y temperaturas más altas. "Este será posiblemente el periodo más dificultoso para el agro, entre los últimos 10 días de diciembre y los primeros 20 días de enero", indicó Heinzenknecht, alertando sobre la necesidad de estar preparados para manejar los efectos del clima.

"Lo importante es gestionar el agua en el momento en que llega. Sino, las consecuencias pueden ser mucho más graves", concluyó el meteorólogo. Elonce.com