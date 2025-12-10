Se produjo un choque entre un colectivo y una camioneta en el centro de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Ocurrió en calle 25 de Mayo, mientras el colectivo circulaba por su carril exclusivo y la camioneta intentaba ingresar a un estacionamiento. En la maniobra, se produjo el contacto entre ambos vehículos y la camioneta terminó con el espejo roto, supo Elonce.
Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles en horas del mediodía en la zona centro de Paraná, más precisamente sobre calle 25 de Mayo, entre Monte Caseros y 9 de Julio.
Según supo Elonce, el hecho ocurrió cuando un colectivo de la línea H circulaba por su carril exclusivo y una camioneta intentaba ingresar a un estacionamiento. En la maniobra, se produjo el contacto entre el lateral derecho de la Amarok y el lateral izquierdo del colectivo. Como consecuencia, uno de los espejos de la camioneta terminó roto y sobre el asfalto.
En el lugar se hizo presente personal de Tránsito Motorizado, como así también un inspector y personal de Colisiones.
Se supo que se realizaron las actuaciones de rigor y en pocos minutos quedaron liberados los vehículos que intervinieron en el hecho.
Un testigo dijo a Elonce que “el colectivo venía por su carril exclusivo y había un vehículo en la entrada del estacionamiento, entonces el colectivo no podía pasar. Tuvo que maniobrar por ese que estaba en su senda y tocó el espejo de la camioneta”. Elonce.com