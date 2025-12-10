Este jueves se realiza la Noche de las Jugueterías: todos los comercios adheridos

La Noche de las Jugueterías es un evento federal organizado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete que ofrece descuentos en artículos nacionales.
Como todos los años, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) organiza la Noche de las Jugueterías, un evento federal que se desarrollará en todo el país este jueves 11 de diciembre.
En el sitio web de la CAIJ se pueden identificar todas las jugueterías que participan a través de un mapa interactivo, con el detalle de los beneficios y actividades programadas para toda la familia.
Según este mapa, en la ciudad de Paraná son cuatro los comercios adheridos. También dentro de la provincia han adherido comercios de Concepción del Uruguay, San Salvador y Concordia.
La Cámara además dio a conocer que habrá distintas acciones a desarrollar durante toda la jornada, que no serán exclusivas del horario nocturno, ya que habrá propuestas por la mañana y por la tarde.
La convocatoria reúne una amplia diversidad de formatos comerciales, que incluyen jugueterías tradicionales, jugueterías didácticas y educativas, librerías con sector infantil, comercios especializados en primera infancia, locales de barrio, tiendas en shoppings y cadenas nacionales y regionales con múltiples sucursales.
Cabe señalar, que los juguetes de industria argentina, no aumentaron sus precios en lo que va del año, y es posible encontrar propuestas accesibles, con diseño y seguras para niños y niñas, desde $3.000, como sets de masas para modelar, packs de bloques, autos de plástico, slimes, torres apilables de primera infancia, naipes y baldes chicos de playa con pala y rastrillo, entre otros.
Durante la jornada, las familias podrán acceder a promociones especiales, con descuentos del 10%, 15%, 20%, 25% y hasta 40 y 50% en artículos seleccionados, además de cuotas sin interés. También habrá promociones especiales con distintos medios de pago y bancos. Todo depende de las promociones que oferten los comercios.
Por otro lado, muchas jugueterías ofrecerán actividades para toda la familia, como buzón de cartas a Papá Noel, con sorteos, tardes de juegos de mesa, talleres creativos y de masas para modelar, shows infantiles y acciones especiales en el punto de venta.
Además, las jugueterías podrán entregar cupones promocionales de cara a Reyes, válidos del 26 de diciembre al 6 de enero, para seguir impulsando el comercio de cercanía durante todo el período festivo.
La Noche de las Jugueterías se extenderá hasta el 6 de enero.