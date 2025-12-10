Silvina Escudero se recibió y celebró el título con su familia: “Soy feliz”

REDACCIÓN ELONCE
La conocida panelista de Polémica en el bar recibió su título de Locutora Nacional después de cuatro años de esfuerzo y estudio. El festejo con su familia y amigos fue un momento único para la flamante profesional de la voz.
Por estas horas, Silvina Escudero compartió en sus redes sociales una noticia que la llenó de orgullo y emoción: se graduó como Locutora Nacional. Tras cuatro años de estudio, la bailarina y actual panelista de Polémica en el bar alcanzó uno de sus grandes sueños profesionales. La ocasión fue celebrada, rodeada de su familia más cercana y amigos de toda la vida.
El festejo tuvo lugar en su casa, donde el apoyo de sus seres queridos fue clave para que este logro tuviera la magnitud que ella deseaba. En un posteo en Instagram, Escudero compartió fotografías y videos del emotivo momento, destacando la felicidad en su rostro y la de su círculo íntimo. "Oficialmente soy Locutora Nacional. Soy feliz", expresó Silvina al pie de su publicación, que rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones.
El apoyo de su familia: un pilar fundamental
El entusiasmo y el cariño de los familiares más cercanos fueron una constante en la celebración. Su marido, Federico, su hermana Vanina y su sobrina Joaquina fueron los primeros en abrazarla con flores, globos y bengalas, haciendo de esta ocasión un recuerdo inolvidable. "Felicitaciones India!!! Siempre por más!!! Nada es imposible cuando hay esfuerzo y perseverancia! Felicitaciones LOCUTORA", escribió Vanina, su hermana, en un mensaje lleno de orgullo. Además, varios colegas de Silvina, como Sergio Lapegüe, también se unieron a las felicitaciones a través de sus redes. "Felicidades por tu esfuerzo y por no bajar los brazos nunca!!!", le escribió el conductor, destacando su perseverancia.
Un momento para recordar
En el carrusel de imágenes publicado por Silvina, se la puede ver rodeada de flores, mariposas y un micrófono radial, símbolos de su nuevo título profesional. Además, no faltaron las postales con su grupo de amigos y familiares, quienes la acompañaron en cada paso de este proceso. Como en todas las graduaciones, la espuma no estuvo ausente, y la sonrisa de Silvina fue la protagonista de cada fotografía.
"Ya soy locutora", rezaba el marco de egresados que acompañó a la nueva locutora en una de las imágenes. Sin duda, un momento que marcará un antes y un después en la vida de la artista, quien compartió con sus seguidores la emoción de este hito personal y profesional.