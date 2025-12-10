 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Fijaron nuevas remuneraciones mínimas para once actividades rurales

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario estableció las nuevas escalas salariales mínimas para el personal que se desempeña en 11 actividades del sector rural, con vigencias escalonadas que se extienden hasta el primer semestre de 2026.

10 de Diciembre de 2025
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario estableció las nuevas escalas salariales mínimas para el personal que se desempeña en 11 actividades del sector rural, con vigencias escalonadas que se extienden hasta el primer semestre de 2026.

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario estableció las nuevas escalas salariales mínimas para el personal que se desempeña en 11 actividades del sector rural, con vigencias escalonadas que se extienden hasta el primer semestre de 2026.

 

Según se informó, las resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial abarcan al personal permanente de prestación continua de todo el país y a trabajadores de actividades específicas como la esquila en la Patagonia, la cosecha de cítricos en Tucumán y diversas tareas agrícolas en Entre Ríos.

 

En todas las actividades se estableció una cuota de solidaridad gremial del 2% mensual sobre las remuneraciones, que los empleadores deberán retener y depositar a favor de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Los afiliados al sindicato quedan exentos del pago, se indicó.

 

 

Para la actividad de esquila en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se fijó un adicional del 50% cuando se practique esquila secuencial, y de entre el 30% y 35% para tareas de pelada de ojo y descole. En las actividades de horticultura, floricultura, arroz y arreos de ganado en Entre Ríos se estableció un adicional del 10 por ciento por presentismo.

 

Las partes acordaron reunirse nuevamente en marzo de 2026 para analizar posibles ajustes salariales. (Fuente: Noticias Argentinas)

Temas:

Argentina remuneraciones trabajo agrario Campo rural
