Proyecto de reforma tributaria: "Hay que apostar a las pymes e industrias nuevas", indicó economista

La Economista y Contadora, María José Quinodoz, brindó su análisis sobre los posibles efectos de la reforma tributaria que se encuentra en discusión, destacando tanto sus aspectos positivos como los desafíos que plantea para la economía nacional y provincial.

Quinodoz explicó a Elonce que uno de los principales objetivos de la reforma tributaria es simplificar el sistema tributario. "En primer lugar, debería implicar una simplificación del sistema tributario para poder ampliar lo que es la base de contribuyentes o la base de ciudadanos que pagan impuestos y que ejercen su actividad económica y su profesión de manera registrada", destacó la economista.

Otro de los aspectos clave que la reforma debería abordar, según Quinodoz, es la reducción de los costos de producción y el impacto directo sobre los consumidores. En este sentido, mencionó la eliminación de impuestos internos que afectaban diversos productos y servicios. "Se propone la eliminación de impuestos internos en todo lo que tiene que ver con las tarifas de los celulares, la telefonía satelital, las motos y todo lo relacionado con los autos. Este es un consumo de otro nivel, pero igualmente, tendría un impacto positivo sobre las tarifas", explicó.

Además señaló que también se buscaría una mejora en las deducciones del impuesto a las ganancias, así como la eliminación de impuestos sobre hechos económicos específicos, como la venta de acciones que no cotizan en bolsa o algunos instrumentos financieros. También se eliminaría el impuesto sobre la venta de inmuebles adquiridos a partir de enero de 2018, en consonancia con la eliminación del antiguo impuesto a la transferencia de inmuebles.

Sin embargo, la economista advirtió que si bien estas medidas pueden beneficiar a los ciudadanos y consumidores, también implican una reducción en la recaudación tributaria. "Si bien para nosotros es una reducción de la carga tributaria, es decir, tendríamos que ver una reducción en los precios y en algunas tarifas, esto implica menor recaudación. El tema es que la recaudación de estos tributos es masa coparticipable, lo que quiere decir que por cada peso que se recauda, una partecita va a cada una de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar sus obras e infraestructura", explicó.

Otro de los temas abordados fue el posible tratamiento del monotributo y la eliminación de la estructura tributaria para pequeños contribuyentes. Quinodoz dijo: "Hablamos de la posibilidad de la eliminación del monotributo, si bien esto no está confirmado, hay indicios de que podría llegar a eliminarse. Se propone el tratamiento de un régimen de ganancias simplificadas y una elevación de los mínimos no imponibles".

Sin embargo, la economista destacó que esto también implicaría una menor recaudación para la Nación y las provincias, lo que podría complicar la implementación de la reforma. "Es todo un ajedrez, porque si toco un lado desacomoda el otro, y tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en el Senado y en el Congreso, sino también dentro de cada una de las provincias", aseguró.

Quinodoz también hizo referencia a los aspectos legales que deben ser tenidos en cuenta al momento de modificar las leyes tributarias. "La normativa tributaria tiene la particularidad de que la Constitución Nacional, en su artículo 52, nos dice cómo deben aprobarse las leyes tributarias y sus modificaciones. Si no se cumple ese procedimiento legal, ese procedimiento constitucional, las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales por la manera en que se sancionaron", advirtió.

Consultada sobre qué medidas deberían impulsarse para el crecimiento de la provincia, explicó que "se debería armar un régimen de incentivos o adaptarse a los regímenes de incentivos nacionales contemplados en la reforma”. Quinodoz mencionó el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), que se focaliza en inversiones extranjeras y en industrias extractivas, pero sugirió que la provincia debería apostar también por sectores medianos, como las pequeñas y medianas empresas (pymes).

"Lo que se debería hacer es apostar a industrias nuevas, e industrias que tienen que ver con el agregado de valor, la generación de valor, y que generen exportación de servicios. Esto generaría un incremento de las reservas en dólares, que es lo que estamos con problemas ahora", indicó la economista.

"Sería interesante que haya un régimen de incentivo vinculado con lo que es la reforma laboral, para que incentive la toma de mano de obra y demás", finalizó. Elonce.com