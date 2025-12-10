 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Retuvieron motos y decomisaron pirotecnia tras un control en Concordia

En el marco de un operativo de control, la policía de Concordia retuvo 13 motos y secuestró una importante cantidad de pirotecnia.

10 de Diciembre de 2025
Operativos en Concordia
Operativos en Concordia

En el marco de un operativo de control, la policía de Concordia retuvo 13 motos y secuestró una importante cantidad de pirotecnia.

En la mañana de este miércoles, personal de la Comisaría Segunda de Concordia, llevó adelante un operativo de control vehicular sobre calle Urdinarrain y La Pampa.

 

Como resultado, se procedió a la retención preventiva de 13 motos debido a que sus conductores no contaban con la documentación correspondiente para circular.

 

Durante el procedimiento también se retuvieron dos carros y tres caballos, los cuales circulaban en una zona prohibida por ordenanza municipal. En este punto se dio intervención a inspectores de la Unidad Operativa de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Concordia.

Además, se decomisó una importante cantidad de pirotecnia que era transportada en una camioneta. La intervención fue realizada por inspectores de la Unidad Operativa a cargo de la dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, quienes actuaron en conjunto con el personal de Inspección General y concretaron el secuestro del material.

 

Cabe recordar que en Concordia está vigente la Ordenanza Nº 35.936, que prohíbe en todo el ejido municipal la tenencia, transporte, comercialización, almacenamiento, fabricación, uso y detonación de artículos de pirotecnia. (Concordia Policiales)

