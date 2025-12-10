Integrantes de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos reclaman que se cumplan requisitos del reglamento

Según indicaron desde UPCN, en el último concierto el espacio registraba mayor temperatura de la corresponde para los instrumentos y no estaban dadas condiciones para que sean ejecutados.
Integrantes de la Orquesta Sinfónica, junto a UPCN, cuestionaron que nuevamente no se cumplieron los requisitos dispuestos por el Reglamento de Funcionamiento del cuerpo, principalmente en cuanto a las condiciones de climatización de los espacios para las actuaciones.
“Tanto las temperaturas altas como las bajas pueden afectar a los instrumentos, que son propiedad de los músicos y que ponen a disposición de la Sinfónica”, explicó la Secretaria de Organización del Sindicato, Noelia Bertín. Tras elevarle una nota con este planteo, el Ministerio de Gobierno mostró disposición para dar solución a esta situación.
El planteo de los músicos surgió durante el último concierto, el sábado 6 de diciembre en la Parroquia Inmaculada Concepción de la localidad de Valle María. “Al momento de la actuación, el espacio registraba mayor temperatura de la que corresponde según el Reglamento”, detalló la dirigente gremial y aseguró que “no estaban dadas las condiciones para que los instrumentos sean ejecutados”.
“Que quede claro que no es que los músicos no quieren pasar calor o que son delicados o exquisitos en lo personal. Se trata de un reclamo estrictamente profesional relacionado con el mantenimiento de los instrumentos”, subrayó.
“La normativa establece que los espacios para las actuaciones deben contemplar una adecuada temperatura, y recomienda concretamente que no sea inferior a 18 grados ni superior a 27 grados”, remarcó luego e informó que “por ese motivo, y con el objetivo de resguardar sus instrumentos, un grupo de músicos decidió no tocar en esa oportunidad”.
“Voluntad de cumplir con el Reglamento”
En la mañana de este miércoles UPCN elevó una nota a la Secretaría de Cultura planteando esta situación, tras lo cual se recibió una comunicación desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo.
“Están preocupados y dispuestos a revisar alternativas con el objetivo de evitar inconvenientes con la Orquesta”, comentó Bertín. Y anunció: “Lo están evaluando y en las próximas horas intentarán resolverlo. De todos modos, nos anticiparon que, si la situación no se puede encaminar, en virtud del reclamo de la Orquesta, la voluntad del Ministerio de Gobierno es cumplir con el Reglamento”, indicó la Secretaria de Organización.
Remarcó que “tanto desde UPCN como desde la Orquesta, la voluntad es tocar. Pero es necesario empezar a evaluar los lugares elegidos para los conciertos, para seguir manteniendo la calidad de las presentaciones y no afectar el funcionamiento normal de la Orquesta”.
Asamblea
Por último, anunció que el miércoles próximo, 17 de diciembre, se realizará una asamblea para abordar todos estos puntos. Y advirtió que, “si en la actuación prevista para este fin de semana se reiteran los inconvenientes y no se verifican las condiciones de temperatura adecuadas, la Orquesta resolverá no tocar”.