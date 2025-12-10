En Rosario las piletas públicas tendrán botones de parada de emergencia

Se instalaron en natatorios públicos y clubes con convenio. El sistema permite cortar de inmediato el funcionamiento de bombas, recirculación e iluminación ante cualquier incidente.
Con la temporada de verano ya en marcha, los natatorios municipales de la ciudad de Rosario, incluidas las colonias, polideportivos y clubes con convenio, incorporaron botones de parada de emergencia. La medida apunta a reforzar los protocolos de seguridad luego de un episodio que motivó la revisión integral de los estándares en estos espacios.
Esta incorporación responde al cumplimiento de la ordenanza vigente, aprobada recientemente por el Concejo Municipal, que establece la obligatoriedad de contar con este dispositivo en los natatorios públicos. La normativa surgió luego de un episodio que marcó profundamente a la ciudad y promovió la revisión de los protocolos y estándares de seguridad en estos espacios.
Para el municipio, la instalación del botón de parada de emergencia "no es una medida aislada sino parte de una política pública sostenida en el tiempo: garantizar entornos seguros, accesibles y cuidados para miles de vecinos y vecinas que participan de las colonias de verano, los programas deportivos o la natación recreativa".
El nuevo sistema permite detener de manera inmediata el funcionamiento de bombas, recirculación e iluminación ante cualquier eventualidad, facilitando la intervención del personal responsable. Su instalación, señalizada y ubicada estratégicamente, forma parte de una planificación más amplia que la Municipalidad viene desarrollando desde hace años.
Las actividades se desarrollan en 15 polideportivos municipales. Los predios que cuentan con natatorio son: Estadio Municipal Jorge Newbery, Deliot, 9 de Julio, 7 de Septiembre, Parque del Mercado, Parque Oeste, Balneario del Saladillo, Cristalería y Complejo Deportivo Emilio Lotuf y Punto Cuidar Sudoeste. También en 10 clubes con convenio: 1° de Mayo, Atalaya, Fábrica de Armas, Fisherton, Los Caranchos, Malvinas Argentinas, San José, Sparta, Tucumán y USAR.