Espectáculos Para el cuidado de la salud

Rocío Guirao Díaz en el gimnasio: “voy para envejecer con dignidad”, dijo

10 de Diciembre de 2025
Rocío Guirao Díaz y las que va al gimnasio.
Rocío Guirao Díaz y las que va al gimnasio. Foto: (Redes).

Rocío Guirao Díaz compartió una reflexión íntima sobre el paso del tiempo, la constancia y el verdadero motor que la impulsa a entrenar todos los días. Subrayó que el cuidado del cuerpo está ligado a la salud emocional y que entrenarse no es solo algo físico.

Rocío Guirao Díaz volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir parte de su rutina de entrenamiento en Miami y acompañarla con una reflexión sobre el paso del tiempo, la constancia y el bienestar personal.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la modelo mostró cómo se ejercita a diario y remarcó que su disciplina no depende del estado de ánimo del día.

“Los años pasan y yo sigo entrenando. No importa si estoy en un día bueno o malo. Con poco peso, con mucho peso, da igual”, escribió en sus redes, dejando en claro que la clave es la continuidad, no la perfección.

Guirao Díaz también profundizó en el sentido más íntimo que encuentra en su entrenamiento: “Voy al gimnasio para sentirme fuerte, para sostenerme y para envejecer con dignidad desde adentro hacia afuera”.

Con este mensaje, la actriz y conductora subrayó que el cuidado del cuerpo está directamente ligado a la salud emocional y a una forma de enfrentar el paso de los años, ya que, la actividad física es importante para tener buena salud y no solo para tener un cuerpo hegemónico. (Fuente: Pronto-NA).

Rocío Guirao Díaz Modelo actriz conductora gimnasio salud
