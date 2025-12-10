Falleció ex futbolista al que se le había incendiado su vivienda hace cuatro meses

Cristian Tello, referente de Argentino de Quilmes, falleció a los 36 años, generando gran conmoción. Disputó 291 partidos, un récord absoluto en la historia del club.
La familia de Argentino de Quilmes confirmó el fallecimiento de Cristian Tello, uno de los jugadores más importantes que tuvo la institución en los últimos años. La noticia generó profundo dolor entre hinchas, excompañeros y dirigentes del Mate.
El impacto por su muerte se profundizó por el difícil contexto personal que atravesaba. En agosto había sufrido un incendio en su vivienda, hecho que derivó en la pérdida total de sus pertenencias y expuso una situación de extrema vulnerabilidad que había generado acompañamiento de parte de hinchas y allegados.
Al confirmarse la triste noticia, la esposa del exjugador publicó una serie de mensajes desgarradores en las redes sociales. “Te voy a amar para siempre, mi amor. ¿Por qué me dejaste?”, dice una de las historias posteadas en Facebook.
Luego, en otra publicación escribió: “Me dejaste hecha mierda... me dijiste juntos de la mano siempre, somos un equipo, ¿qué pasó amor? ¿Por qué, mi flaco hermoso? Te amo, te amo y te amo. Cuida de tu bebé Jere".
“No pensaste en tu bebito, en tus demás hijos”, publicó la mujer junto a una imagen de su familia. Tello había sido padre recientemente y su esposa lo había confirmado en las redes sociales.
Tello defendió la camiseta de la Primera Albiceleste entre 2007 y 2017, período en el que disputó 291 partidos oficiales y convirtió 27 goles. Su nombre quedó marcado en la historia del club por su entrega, regularidad y fuerte identificación con los colores.
La familia Mate lamenta profundamente el fallecimiento del exjugador de nuestra institución Cristian Tello.
Disputó 291 partidos defendiendo la #PrimeraAlbiceleste entre 2007 y 2017 y convirtió 27 goles. Fue campeón y una de las principales figuras en la Temporada 2012/13.
Además, fue campeón y figura destacada en la Temporada 2012/13, una campaña recordada por los socios y simpatizantes.
Desde el club expresaron sus condolencias y enviaron un mensaje de acompañamiento a la familia y amigos del exjugador en este difícil momento.