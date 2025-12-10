 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Ataque brutal

Un hombre de 76 años resultó gravemente herido tras ser atacado por dos perros en Córdoba

10 de Diciembre de 2025
La víctima presenta mordeduras en varias partes de su cuerpo.

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre de 76 años fue atacado por dos perros en Córdoba, resultando con graves heridas. La policía investiga el responsabilidades.

Un violento episodio ocurrió en barrio Parque República de Córdoba durante la mañana de este miércoles, cuando un jubilado de 76 años fue atacado por dos perros que se escaparon de la casa de un vecino. El ataque dejó a la víctima gravemente herida.

El ataque se produjo en el pasaje Llanquelen al 5.400, donde el hombre fue sorprendido por los animales, que lo mordieron en varias partes de su cuerpo. Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos pidieron la intervención urgente de un servicio de emergencias debido a la gravedad de las heridas.

Graves heridas en varias partes del cuerpo

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde los médicos confirmaron que presentaba mordeduras en diversas partes de su cuerpo, incluyendo brazos, piernas, rostro y la zona genital. Debido a la magnitud de las heridas, fue internado para recibir atención especializada.

Investigación en curso

Las autoridades ahora investigan cómo fue que los perros lograron escapar de la casa de su dueño y atacar al vecino. La Policía de Córdoba está llevando a cabo una investigación para determinar si hubo negligencia por parte del propietario de los animales y para esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

 

(Con información de eldoce.tv)

Temas:

ataque perros jubilado heridas graves
