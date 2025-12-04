Un niño fue gravemente herido tras ataque de tres pitbull mientras jugaba

Un niño de 9 años fue atacado por tres perros pitbull cuando jugaba a la pelota. La familia denunció inacción policial y relató que el menor sufrió un “hueco en la cabeza”. Fue operado con éxito, pero deberá someterse a otra cirugía.
Un niño de 9 años resultó gravemente herido luego de ser atacado por tres perros pitbull mientras jugaba a la pelota en barrio Los Boulevares, en la zona norte de Córdoba capital. El episodio ocurrió en la calle De los Franceses al 6500, cuando el menor, identificado como Bastian, fue sorprendido por los animales que lo derribaron y lo mordieron en distintas partes del cuerpo.
Según relataron los familiares, el niño había salido a la vereda con su hermano cuando el vecino propietario de los perros los soltó y estos se abalanzaron sobre él. La abuela del menor explicó que el ataque se produjo en dos ocasiones mientras intentaban socorrerlo.
Heridas severas
Bastian fue trasladado inicialmente al Hospital Pediátrico y luego derivado al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, donde ingresó con graves heridas en la cabeza y en el cuerpo. El niño fue sometido a una cirugía de urgencia que resultó exitosa, aunque deberá ser intervenido nuevamente “para que le puedan sellar todo”, indicaron las autoridades médicas.
La madre del menor, Carolina, describió que su hijo presentaba un “hueco en la cabeza” como consecuencia de las mordeduras. “Temimos lo peor. Fue un milagro que siga con vida”, afirmó. También detalló que el niño “tiene marcas por todos lados” y permanece consciente, aunque en observación.
La familia expresó su preocupación porque los perros continuaban en la vivienda del vecino tras el ataque. “Cuando lo vimos, estaba boca abajo y los perros encima. Por suerte el papá pudo sacárselos, porque si no…”, relató la madre con angustia.
La abuela recordó que no se trató del primer episodio con los mismos animales. “Ya habían matado al perrito de una vecina y atacado a una mujer”, aseguró. La mujer describió que, al correr los 20 o 30 metros que la separaban de su nieto, lo vio “hacerse una bolita” mientras uno de los perros seguía mordiéndolo. “Lo quería matar”, afirmó.
Por su parte, el tío del niño pidió que los animales sean retirados del lugar. “Muchos nenes juegan acá. ¿Qué tiene en la cabeza este señor para largar a los perros solos?”, cuestionó en declaraciones televisivas.
Los familiares denunciaron además que la policía “puso trabas” para tomar la denuncia y que la respuesta fue insuficiente ante la gravedad del hecho. (Clarín)