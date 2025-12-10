El oficialismo definió su agenda con doble sesión para aprobar Presupuesto 2026 y leyes clave

El oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación ha definido su agenda para la semana que viene, con dos sesiones clave programadas para los días miércoles 17 y jueves 18 de diciembre. Durante estas sesiones, se buscará aprobar el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El cronograma comenzará el lunes 15 de diciembre, con las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que serán presididas por el libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, y de Legislación Penal, que tendrá como presidente a la diputada Laura Rodríguez Machado, del bloque PRO.

El martes 16 se firmarán los dictámenes de los tres proyectos, lo que dejará todo listo para su tratamiento en el recinto los días miércoles y jueves. Fuentes cercanas a la Cámara de Diputados confirmaron que los proyectos son prioritarios para el oficialismo, y que su aprobación es clave para avanzar con otras iniciativas económicas y fiscales.

El proceso legislativo, sin embargo, ha generado controversia, especialmente en la oposición. Este miércoles, varios diputados de diferentes bloques se reunieron en la oficina del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, para discutir la distribución de los lugares en las comisiones. La falta de transparencia y los acuerdos cerrados entre los bloques mayoritarios, como La Libertad Avanza y Unión por la Patria, han generado malestar.

En particular, el Frente de Izquierda expresó su descontento al ser excluido de comisiones clave como Presupuesto, Legislación Penal y Recursos Naturales. La única comisión que le ha sido garantizada es la de Legislación del Trabajo, donde se debatirá la reforma laboral, pero no antes de la segunda quincena de enero.

El sistema de reparto proporcional utilizado para asignar los lugares en las comisiones ha favorecido principalmente a los bloques mayoritarios, dejando a las fuerzas más pequeñas peleando por los pocos lugares disponibles. Este sistema ha provocado críticas de los opositores, quienes denuncian que no se ha dado un trato equitativo.

Entre los temas que se discutirán en las comisiones destacan la reforma del Código Penal, impulsada por Patricia Bullrich, y la reforma a la Ley de Glaciares, que busca un nuevo régimen para la explotación de recursos mineros y energéticos en las provincias cordilleranas.