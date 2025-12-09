Navidad en Gilbert: gigante árbol de chocolate fue degustado por vecinos y visitantes

Gilbert realizó una celebración navideña en la que presentó el árbol de chocolate más grande del país. La estructura superó los 2,40 metros y más de 100 kilos, y fue repartida entre los vecinos. Autoridades locales y emprendedores participaron del evento.
La localidad de Gilbert llevó a cabo una celebración navideña en la que se presentó el árbol de chocolate más grande del país. La actividad reunió a vecinos del pueblo y de localidades cercanas, y tuvo lugar el lunes por la noche en un espacio cubierto acondicionado para la ocasión. La estructura alcanzó los 2,40 metros de altura, 2,89 metros de circunferencia y más de 110 kilos de chocolate con maní, según informaron los organizadores.
El evento se realizó en el viejo galpón del ferrocarril, donde los emprendedores locales instalaron puestos de productos artesanales. La actividad fue organizada por el municipio y contó con la participación de familias de Escriña, Urdinarrain, Aldea San Antonio y Gualeguaychú.
Organización del evento y actividades culturales
La celebración formó parte del festival “Gilbert se ilumina”. En el lugar se presentaron números artísticos con música y danza. Una joven cantante interpretó “Aleluya” y una pareja realizó una presentación folclórica. También participó el coro de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Urdinarrain.
Las condiciones climáticas obligaron a modificar el espacio previsto inicialmente. El intendente de Gilbert, Mariano Lacoste, señaló a R2820 que “cuando llueve, nos reinventamos”. Explicó que se trasladaron maquinarias y acoplados del galpón para acondicionarlo como escenario de la celebración.
Elaboración y traslado del árbol
El árbol de chocolate fue elaborado por Carpa Azul. Su propietaria, Paola Fernández, relató que el primer árbol producido por el equipo había alcanzado 1,17 metros hace tres años y que este nuevo desafío superó ampliamente esa medida. “El primero que hicimos hace tres años medía 1,17 metros. Este tiene 2,45 metros. Seguimos creciendo”, expresó.
Fernández indicó además que la finalización de la estructura se realizó el domingo por la noche. “A las 10.30 de la noche terminamos el árbol”, contó. Señaló que el transporte presentó dificultades debido a la altura de la pieza. “El árbol es tan alto que no entraba en el camión y cortarlo no se podía”, afirmó. Explicó que se comunicó con el intendente, quien “fue a buscarlo en su propia camioneta a las 12 de la noche”.
El traslado requirió envolver el árbol en papel transparente, asegurar la base y recorrer más de una hora por la ruta 20 a baja velocidad para evitar daños. Según Fernández, “llegaron a la 1 de la madrugada y su intendente les trajo el árbol”.
Reparto del árbol entre los asistentes
Durante el festival, Fernández realizó el ritual que caracteriza sus presentaciones: romper el árbol de chocolate con un palo de amasar para repartirlo entre los presentes. La creadora destacó que el objetivo del evento fue compartir el producto con la comunidad.
Vecinos de la localidad expresaron su opinión al recibir sus porciones. Un asistente señaló: “Jamás había probado algo tan rico como esto”. Otro participante afirmó: “Está muy exquisito, tiene maní, almendra… no sé qué tiene, pero es espectacular”. Una madre comentó que su hijo aseguró que era “el mejor que probó en la vida”.
Acompañamiento institucional
La actividad contó con la presencia del intendente de Gilbert, Mariano Lacoste; el intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto; la viceintendenta de Urdinarrain, Alicia Córdoba; y la diputada Érica Vázquez. Esta última gestionó la declaración de Interés del evento, aprobada por la Legislatura provincial.
Lacoste explicó que la elección de la localidad para la presentación se vinculó al trabajo con emprendedores locales. “Nos eligieron por la impronta que le estamos dando a los emprendedores”, sostuvo. Añadió que el objetivo del festival fue destacar el significado de la fecha y promover actividades familiares. “La idea no es hacer un show, sino rememorar a nuestra Virgen, darle más aura a estas celebraciones”, afirmó.
Participación de la comunidad
La convocatoria reunió a vecinos de Gilbert y de distintas localidades cercanas. La comunidad participó de la presentación del árbol y de las actividades organizadas en el galpón. Durante la jornada se distribuyeron porciones del árbol de chocolate y se desarrollaron espectáculos musicales y ferias de emprendedores.
El festival se consolidó como una de las actividades destacadas de la región. La presentación del árbol reforzó la participación comunitaria y la dinámica turística local, en el marco de la celebración del árbol de chocolate más grande del país. (fuente R2820)